Büyük İndirimlerle Dolu Hafta

A101 marketler zinciri, bu hafta da tüketicilere büyük indirimler sunuyor. Özellikle mutfak gereçlerinde göz alıcı fırsatlar dikkat çekiyor. Fairy bulaşık makinesi kapsülü, alışveriş listelerinin başında yer alıyor. Yemek sonrası temizliğin vazgeçilmezi, bu hafta oldukça cazip bir fiyatla raflarda yerini alıyor.

Lezzetli İndirimler Sizi Bekliyor

Tatlı krizleriniz için Torku Miniki kakao'lu fındık kreması indirimi kaçırmayın. Hem ekonomik paketi hem de lezzetiyle bu ürün, tatlı severlerin favorisi. A101'de bu hafta, hem çocuklar hem de büyükler için ideal bir atıştırmalık olan bu kremaya özel bir indirim uygulanıyor.

Kişisel Bakım Ürünlerinde Dev İndirim

Bolu A101, kişisel bakım ürünlerinde de cazip indirimler sunuyor. Head&Shoulders şampuan çeşitleri ve Rexona deodorantlar, hem kaliteleri hem de indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor. Gillette ve Signal markalarının ürünleri de hijyen ve kişisel bakım rutininizi tamamlamak için raflardaki yerini alıyor.

Ev Temizliğinde Ekonomik Çözümler

Ev temizliği ürünlerinde de A101 Bolu Mağazaları, cüzdan dostu seçenekler sunuyor. ABC toz deterjan ve CIF banyo mutfak sprey temizleyiciler, günlük temizlik ihtiyaçlarınız için bütçe dostu alternatifler olarak karşınıza çıkıyor. Temizlikte aradığınız kalite ve uygun fiyat A101'de sizi bekliyor.

Atıştırmalık ve çikolatalar

Milken Süt Dolgulu Kek 28g: 7.00 TL (4 Al 25.00 TL)

Milken Çikolata Kaplamalı Kek Süt 33g: 7.75 TL (4 Al 28.00 TL)

Eti Browni Mousse 48g: 11.50 TL (4 Al 42.00 TL)

Eti Süt Burger Twist 48g: 11.50 TL (4 Al 41.00 TL)

Eti Sosbom 50g: 11.50 TL (4 Al 41.00 TL)

Eti Patisserie 27.5g: 11.50 TL (4 Al 41.00 TL)

Pınar Aç Bitir Hindi Köfteli Sos 179g: 38.50 TL

Baştacı Mini Hindi Dilimli Salam: 63.00 TL

Kahvaltılık ve Gıda ürünleri

Torku Miniki Kakao'lu Fındık Kreması 875 g: 91.50 TL

Organik Yumurta 6'lı: 39.50 TL

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100g: 39.50 TL

Keyfe Türk Kahvesi 100g: 27.50 TL

Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100g: 36.50 TL

100'lü 'Black Label' 'Earl Grey': 69.50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L: 89.00 TL

Zeo Siyah Zeytin 500g: 69.50 TL

Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100g: 9.90 TL

Torku Helva Çeşitleri 500g 'Sade' ve 'Kakaolu': 69.00 TL

Wawa Ton Balığı 2x160g: 69.50 TL

Süt ve süt ürünleri

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 KG: 92.50 TL

Kaanlar Kahvaltılık Taze Peynir 1 KG: 109.00 TL

Eker Ayran 195 ml: 9.90 TL (6 Al 57.40 TL, 12 Al 111.80 TL)

Pınar Ayran 200 ml: 9.90 TL (6 Al 57.40 TL, 12 Al 187.00 TL)

Sütaş Ayran 200 ml: 7.50 TL (6 Al 43.00 TL, 12 Al 140.00 TL)

Birşah Süt 1 L: 10.88 TL (4 Al 43.50 TL)

Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 250g: 149.90 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 KG: 189.00 TL

Milken Tereyağı 1 KG: 249.00 TL

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600g: 149.00 TL

Su ve içecek çeşitleri

Hayat Su 5L: 27.45 TL (2 AL 49.90 TL, 4 AL 94.00 TL)

Su 5L: 15.00 TL (4 AL 53.00 TL)

Su 1.5L: 5.00 TL (6 AL 27.00 TL, 12 AL 50.00 TL)

Hayat Su 1.5L: 15.25 TL (6 AL 70.00 TL)

Hayat Su 0.5L: 7.85 TL (12 AL 72.50 TL)

Su 0.5L: 2.50 TL (12 AL 27.00 TL, 24 AL 50.00 TL)

Beypazarı Maden Suyu 200 ml: 5.50 TL (6 AL 29.00 TL, 20 AL 95.00 TL)

Sırma Sade Maden Suyu 250 ml: 3.50 TL (6 AL 27.50 TL, 20 AL 83.00 TL)

Serinoba Gazoz 250 ml: 9.75 TL (6 AL 47.50 TL, 20 AL 90.50 TL)

Fanta Portakal 250 ml: 13.75 TL (12 AL 132.00 TL)

Yedigün Portakal 250 ml: 13.50 TL (12 AL 124.00 TL)

Coca Cola 250 ml: 13.75 TL (12 AL 132.00 TL)

Pepsi 250 ml: 13.50 TL (12 AL 124.00 TL)

Kızılay Sade Maden Suyu 6x200 ml: 29.00 TL

Coffee Latte 250 ml: 11.00 TL (4 AL 105.00 TL)

Obesso Soğuk Kahve Latte 250 ml: 27.50 TL

Temizlik ve kişisel bakım ürünleri

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 50'li: 49.75 TL

Mendive Islak Havlu 101'li: 29.25 TL

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml: 89.75 TL

Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml: 79.00 TL

Gillette Blue3 Bıçak + Tıraş Bıçağı 3'lü: 99.00 TL

Signal White System Diş Macunu 75 ml: 44.50 TL

Dalan Banyo Sabunu Çeşitleri 4x200 g / Zeytinyağlı Sabun 4x175 g: 59.90 TL

ABC Toz Deterjan 8 kg: 219.00 TL

CIF Banyo Mutfak Sprey Temizleyici 1L: 49.50 TL

Yumoş Sprey Çeşitleri 450 ml: 74.75 TL

Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1L: 39.95 TL

İnflame LED Ampul 9W: 24.50 TL

Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı: 239.00 TL

Aydınlatma ve Çamaşır Yumuşatıcılarında İndirim

İnflame LED ampuller ve Yumoş sprey çeşitleri ile evinizde hem enerji tasarrufu yapın hem de ferahlığı hissedin. A101, aydınlatma ve çamaşır yumuşatıcılarda da indirimlerle tüketicilerin yanında. İndirimlerle dolu bu haftada eviniz için ihtiyacınız olan her şey A101'de.

A101, müşterilerine indirimli alışverişin keyfini çıkarma fırsatı sunarken, kaliteden ödün vermiyor. En büyük market zincirlerinden biri olarak tanınan A101, bu hafta da müşterilerini memnun etmeye devam edecek gibi görünüyor.