Alpağut’ta Zemin etüdü devam ediyor

Alpağut Mahallesi'nde deprem araştırmaları ve zemin etüdü

Bolu Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine önemli bir duyuru yaptı.

Muhtarın açıklamaları

Muhtar Bostancı, mahallelerinde yürütülen deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmalarının detayları hakkında bilgi verdi. Bu çalışmaların mahalle sakinlerinin bilinçlendirilmesi ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği

Mahalledeki çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle sürdürüldüğünü belirten muhtar, bu projelerin mahalle yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirtti. Deprem riskine karşı alınacak önlemler ve yapılan araştırmaların mahalle sakinlerinin güvenliği için yapıldığını ifade etti.

Güvenli bir yaşam için devam eden çalışmalar

Muhtarlık olarak mahalle halkının güvenliği ve refahı için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getiren Bostancı, deprem araştırmaları ve zemin etüdü çalışmalarının bu çabanın bir parçası olduğunu belirtti. Mahalle sakinlerinin güvenli bir yaşam ortamına sahip olmaları için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Mahallede bilinçlendirme çalışmaları

Muhtarlık tarafından düzenlenen bilgilendirme etkinlikleri ve seminerlerle mahalle sakinlerinin deprem ve doğal afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını aktaran Bostancı, bu konuda mahalle halkının bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.