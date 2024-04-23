Bolu Valisi Kılıç'tan 23 Nisan’a özel

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun gurur ve coşkuyla kutlandığına dikkat çekti.

Vali Kılıç, Türk milletinin iradesinin ve egemenliğinin tescillendiği 23 Nisan 1920'nin demokrasi anlayışı için kritik bir tarih olduğunu vurguladı. Bu önemli günün, Türk ulusunun geleceğe dair umutlarını ve kararlılığını simgelediğine işaret etti.

Atatürk'ün çocuklara özel değer verişi

23 Nisan'ın aynı zamanda çocuklara özel bir değer taşıdığını belirten Vali Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara ithaf etmesinin, Türk toplumunun geleceğine verdiği önemi gösterdiğini ifade etti.

Geleceğin teminatı olarak çocuklar

Vali Kılıç, çocukların ülkenin geleceğini temsil ettiğini ve Cumhuriyet'in koruyucuları olduğunu vurgulayarak, onların milli ve manevi değerlere bağlı, çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Minnet ve saygı

Açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını belirten Vali Kılıç, Türk ulusunun bağımsızlığını kazanmasında büyük rol oynayan kahramanları hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.

Uluslararası barışa katkı

Vali Kılıç'ın açıklamaları, uluslararası barış ve işbirliğine vurgu yaparak, Türkiye'nin küresel düzeyde barış ve istikrara katkı sağlama çabalarını yansıtıyor. 23 Nisan'ın sadece Türkiye için değil, tüm dünya çocukları için bir umut ve barış günü olduğunu belirtti.