37. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nde hem lezzet hem kültür buluşacak

Başkan Turan, festivalin tarihini Türkiye Aşçılar Federasyonu ile ortak karar alarak belirlediklerini ifade etti. Bu kararın, festivalin düzenlenmesi için gerekli planlama ve hazırlıklara başlanması açısından kritik olduğunu vurguladı. Festivalin tarihinin belirlenmesiyle birlikte, bölgedeki turistik tesislerde rezervasyonlar başlayacak ve katılımcılar için planlamalar yapılacak.
Mengen'e katkı sağlayacak
Başkan Turan, festivalin düzenlenmesinin Mengen'e ve bölgenin turizm potansiyeline olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Festival sayesinde, bölgenin kültürel mirası ve yöresel lezzetleri daha geniş kitlelere tanıtılacak ve turizm gelirleri artacak. Mengen'in tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak olan festival, aynı zamanda yerel ekonominin canlanmasına da destek olacak.
Lezzet Mengen’de buluşacak
Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali, geleneksel yöresel lezzetlerin sunulduğu stantlar, yemek yarışmaları, yöresel müzik ve dans gösterileri gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival, yerel halkın ve ziyaretçilerin bir araya gelerek eğlenmelerini, lezzetli yemeklerin tadını çıkarmalarını ve bölgenin kültürel mirasını keşfetmelerini sağlayacak.
Binlerce kişi Mengen’e gelecek
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti bölgeye çeken Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali, bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Festival, aşçılar, turizm işletmecileri, yerel esnaf ve ziyaretçiler arasında olumlu bir etkileşim ve işbirliği ortamı oluşturacak.
Mengen Belediye Başkanı Vural Turan'ın açıklamasına göre, 37. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali 23-24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlik, Mengen'in turizm ve aşçılık potansiyelini öne çıkaracak, yerel ekonomiye katkı sağlayacak ve bölgenin kültürel mirasını tanıtacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.