- Ekonomi

TYP çalışanlarına kadro güvencesi yolda

TYP kapsamında geçici olarak çalışan işçilere kadro müjdesi! Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçici işçilere daimi istihdam sağlayacak düzenlemeleri duyurdu.

Sadiye Dura
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TYP çalışanlarına kadro güvencesi yolda
TYP çalışanlarına kadro güvencesi yolda
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TYP çalışanlarına kadro müjdesi: geçici işçilere daimi istihdam yolu açılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında geçici olarak istihdam edilen işçilere daimi kadro imkanı sağlayacak yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu düzenleme, Türkiye'nin iş gücü piyasasında önemli bir dönüşümün habercisi olarak kabul ediliyor.

TYP çalışanlarına kadro güvencesi yolda

Kalıcı istihdamın kapıları aralanıyor

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, TYP'de çalışan geçici personel artık daimi kadro şansına sahip olacak. Bu değişiklik, onların iş hayatında daha istikrarlı bir geleceğe adım atmalarını sağlayacak ve aynı zamanda sosyal güvenlikleri konusunda büyük bir güvence sunacak.

Güvenceli ve uzun vadeli istihdam

TYP kapsamında çalışanlar, yeniden düzenlenen istihdam süreçleri sayesinde, daha güvenceli ve uzun vadeli bir istihdam perspektifi ile karşı karşıya kalacak. Bu durum, özellikle geçici iş görenler için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oluşturuyor.

TYP çalışanlarına kadro güvencesi yolda

Hükümetten güçlü bir adım

Hükümet, geçici işçilere yönelik bu kadro müjdesi ile toplum yararına yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ve geçici işçilerin istihdamında kalıcı çözümler üretme konusundaki kararlılığını göstermiş oluyor. Bu, iş piyasasında sosyal adaletin sağlanması ve çalışan haklarının korunması adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Toplum yararına katkı ve istikrar

Düzenlemenin, TYP'de çalışanların sosyal ve ekonomik hayatlarında daha sağlam bir zemin oluşturması bekleniyor. Bu adım, toplum yararına yapılan çalışmalara katkı sağlayan çalışanların hak ettikleri değeri görmelerini sağlayacak ve ailelerinin geleceklerini daha güvende hissetmelerine olanak tanıyacak.

 

# türkiye, aile

23 Nis 2024 - 21:00 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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