Uluslararası öğrenci tartışmaları ve ortak açıklama

Tartışmaların arka planı
Geçtiğimiz hafta, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın BAİBÜ'deki yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamalar, tartışmalara neden oldu. Başkan Özcan'ın üniversiteye öğrenci alımlarının kontrolsüz olduğu ve yabancı öğrenci sayısının artışının önüne geçmek için otobüs ücretlerine yüksek zam yapılacağı yönündeki sözleri, tepkilere yol açtı.
Sendikaların ortak tepkisi
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği adına yapılan ortak açıklamada, bu tür uygulamaların öğrencilerin eğitim hakkını ihlal ettiği ve ırkçı bir yaklaşımı yansıttığı vurgulandı. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de eğitim alırken insan haklarının korunması gerektiği belirtildi.
Politikalarının arkasındaki sebepler
Açıklamada, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) uluslararası öğrenci politikalarının arkasındaki sebeplere de dikkat çekildi. Bu politikaların ekonomik getiri ve boş kontenjanları doldurma amacıyla yapıldığı ifade edilerek, uluslararası öğrencilerin yaşadığı akademik, sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat çekildi.
Uluslararasılaşma ve öğrenci hakları
YÖK'ün uluslararasılaşma politikaları ve üniversitelerin iktidarlarla olan ilişkileri eleştirilirken, uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye geliş koşullarının ve yaşam koşullarının sorgulanması gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin insan haklarının korunması ve ayrımcılığa maruz kalmamaları gerektiği üzerinde duruldu.
Sendikaların tavrı ve sonuç
Açıklamada, eğitim ve bilimin ticarileşmesine, siyasallaşmasına ve uluslararası öğrencilerin mağdur edilmesine karşı oldukları vurgulandı. Ayrıca, toplumun kutuplaşmasına neden olan ifadelerin önüne geçilmesi ve üniversitede yaşanan sorunların çözümü için çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.