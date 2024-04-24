Uluslararası öğrenci tartışmaları ve ortak açıklama

Tartışmaların arka planı

Geçtiğimiz hafta, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın BAİBÜ'deki yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamalar, tartışmalara neden oldu. Başkan Özcan'ın üniversiteye öğrenci alımlarının kontrolsüz olduğu ve yabancı öğrenci sayısının artışının önüne geçmek için otobüs ücretlerine yüksek zam yapılacağı yönündeki sözleri, tepkilere yol açtı.

Sendikaların ortak tepkisi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği adına yapılan ortak açıklamada, bu tür uygulamaların öğrencilerin eğitim hakkını ihlal ettiği ve ırkçı bir yaklaşımı yansıttığı vurgulandı. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de eğitim alırken insan haklarının korunması gerektiği belirtildi.

Politikalarının arkasındaki sebepler

Açıklamada, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) uluslararası öğrenci politikalarının arkasındaki sebeplere de dikkat çekildi. Bu politikaların ekonomik getiri ve boş kontenjanları doldurma amacıyla yapıldığı ifade edilerek, uluslararası öğrencilerin yaşadığı akademik, sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat çekildi.

Uluslararasılaşma ve öğrenci hakları

YÖK'ün uluslararasılaşma politikaları ve üniversitelerin iktidarlarla olan ilişkileri eleştirilirken, uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye geliş koşullarının ve yaşam koşullarının sorgulanması gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin insan haklarının korunması ve ayrımcılığa maruz kalmamaları gerektiği üzerinde duruldu.

Sendikaların tavrı ve sonuç

Açıklamada, eğitim ve bilimin ticarileşmesine, siyasallaşmasına ve uluslararası öğrencilerin mağdur edilmesine karşı oldukları vurgulandı. Ayrıca, toplumun kutuplaşmasına neden olan ifadelerin önüne geçilmesi ve üniversitede yaşanan sorunların çözümü için çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.