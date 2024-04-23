Cübbeli Ahmet FETÖ ile mücadelesini anlattı: İsmailağa Cemaati'nden neden kovuldu?

FETÖ Suçlamaları ve İhraç Edilme Süreci

Türkiye'nin tanınmış İslam alimi Ahmet Mahmut Ünlü, bilinen adıyla Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa cemaatinden ihraç edilme sürecini FETÖ'nün bir oyunu olarak nitelendirdi. Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati ve FETÖ arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, bu olayların kendi ihraç süreci ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Mustafa Cabir Altıntaş'ın Tehditkar Paylaşımları

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Cabir Altıntaş tarafından yapılan ve Cübbeli Ahmet'e yönelik tehdit içeren sosyal medya paylaşımları büyük yankı buldu. Cübbeli, Altıntaş'ın Şırnak Valisi ile çekilmiş fotoğraflarını ve onun FETÖ ile ilişkili olduğunu iddia ettiği açıklamalarını gündeme getirdi.

Sağlık Durumu ve Alınan Tepkiler

Cübbeli Ahmet, geçirdiği sağlık sorunları sırasında FETÖ yanlılarının sevinç duyduğunu ve ölüm haberini beklediklerini söyledi. Altıntaş'ın Facebook üzerinden yaptığı ve Cübbeli'yi "münafık" olarak nitelendiren paylaşımlar, cemaat içindeki gerilimleri daha da artırdı.

İhraç Edilme ve Sonuçları

İsmailağa Cemaati'nden resmi olarak ihraç edilme kararının ardından Cübbeli Ahmet, bu kararın arkasında FETÖ'nün olduğunu öne sürdü. Bu süreçte, İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamalar ve Cübbeli'ye yönelik eleştiriler dikkat çekti.

Cübbeli'nin Cemaat Üzerine Eleştirileri ve Tavsiyeleri

Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'ne ve FETÖ ile işbirliği yapanlara lanet okuduğunu belirtti. Ayrıca, Dinlerarası Diyalog programları ve FEM dershaneleri üzerine yaptığı eleştirilerle bilinen Mahmut Eren'e yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Cübbeli, cemaat mensuplarının bu tür kurumlardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Dinlerarası Diyalog İnisiyatifleri ve Toplumsal Etkileri

Cübbeli Ahmet, Dinlerarası Diyalog çalışmalarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine işaret ederek, bu tür girişimlerin cemaatler içindeki bütünlüğü bozduğunu ifade etti. Bu tür diyalogların, cemaatlerin iç yapısını ve dini eğitimlerini zayıflattığına dikkat çekti.

Cemaat İçi Dinamikler ve İhraç Kararlarının Analizi

İhraç süreçleri, özellikle büyük cemaatlerde, dış etkenlerin cemaat içi kararları nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi. Cübbeli Ahmet'in durumu, İsmailağa gibi köklü bir cemaatin iç dinamiklerine dış müdahalelerin etkisini analiz etme imkanı sundu.