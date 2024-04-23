23 Nisan'da çocuk hakları için acil eylem çağrısı

Türkiye'nin çocukları için 23 Nisan’ın önemi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de çocukların ve ulusal egemenliğin kutlandığı bir gün olarak, tarihi bir öneme sahiptir. Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz bu özel günü, ülkenin geleceği olan çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirerek değerlendirdi. Korkmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Meclisinin kuruluşunun 104. yılını anarken, ulusal bağımsızlığın ve çocuk haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Meclisin kuruluşu ve çağdaş demokrasilerdeki rolü

Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ulusal egemenliğin simgesi olarak demokrasinin temel taşlarından biri olarak görülmektedir. Korkmaz, TBMM'nin tarihi ve bugünkü durumu arasındaki farklara dikkat çekerek, mevcut hükümetin, yasama, yürütme ve yargı arasındaki güçler ayrılığı ilkesini zayıflattığını ve TBMM'nin sembolik bir hale geldiğini eleştirdi.

Çocuk işçiliği ve eğitimde gerileme

Türkiye'deki çocuk işçiliği ve eğitimdeki gerileme, Korkmaz'ın açıklamalarında önemli bir yer tutmaktadır. 2 milyona yakın çocuk işçinin olduğu, bunların büyük çoğunluğunun kayıtdışı çalıştırıldığı ve çocukların eğitim hakkından yoksun bırakıldığı belirtiliyor. Ayrıca, okul çağındaki kız çocuklarının yüksek oranda okuldan ayrıldığı ve erken yaşta evliliklere zorlandığına dair verilerle desteklenen bu iddialar, ciddi bir toplumsal sorunu gözler önüne seriyor.

Çocuk haklarında yetersiz koruma

Çocuk istismarı ve ihmaller konusunda devletin yetersiz kaldığı, ve bu durumun çocuk haklarına yönelik olarak sadece kağıt üzerinde kaldığını ifade eden Korkmaz, Türkiye'de çocuk haklarının ihlal edildiği ve çocukların korunmasız bırakıldığını belirtiyor. Ayrıca, cinsel istismar suçlarının yaygın ve sistematik olarak işlendiğini, bunun da ülkenin yasal ve toplumsal yapısında ciddi eksiklikler olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

Ulusal ve küresel sorumluluklar

Korkmaz'ın açıklamaları, Türkiye'de ve dünya genelinde çocuk haklarına yönelik sorumlulukların altını çiziyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bu sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek için bir fırsat olduğunu belirtiyor. Özellikle çocuk işçiliği ve eğitimdeki gerileme gibi konular, hem ulusal hem de global düzeyde ele alınması gereken acil meseleler arasında yer alıyor.