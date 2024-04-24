Kaymakam Tuğçe Orhan Seben'den ayrılıyor

Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan'a veda
Seben'e atanmasının ardından kısa sürede ilçenin dinamikleriyle uyum sağlayan Kaymakam Tuğçe Orhan, başarılı görev süresinin sonuna gelmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın dil eğitimi programına seçilerek yurt dışına gidecek olan Orhan, Seben'den ayrılırken geride bıraktığı izlerle hatırlanacak.
Başkan Oturakdaş'tan teşekkür ziyareti
Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Kaymakam Tuğçe Orhan'a veda etmek için Ankara'ya gitmeden önce bir ziyaret düzenledi. Ziyaret sırasında Başkan Oturakdaş, Orhan'a ilçeye katkılarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.
Tuğçe Orhan'ın Seben'deki etkisi
Orhan'ın Seben'deki görev süresi boyunca yaptığı projeler, ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine önemli katkılar sağladı. Eğitim, sağlık ve yerel ekonomiyi destekleyici çeşitli girişimlerle gençler ve kadınlar için başlattığı sosyal programlar, toplumun bu kesimlerinin aktif katılımını sağladı.
Dil eğitimi ve uluslararası ilişkiler
Tuğçe Orhan'ın dil eğitimi programına katılması, sadece kariyerinde yeni bir sayfa açmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil kabiliyetini de güçlendirecek bir adım olacak. Bu tür programlar, kamu görevlilerinin uluslararası diplomasi ve işbirliği alanlarında etkin rol alabilmesi için kritik öneme sahip.
Tuğçe Orhan'ın uluslararası arenadaki eğitimi, Türkiye'nin dış politika ve uluslararası ilişkiler alanlarında daha etkin bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyacak. Bu, ülkenin uluslararası arenada daha fazla tanınmasını ve etkili bir şekilde temsil edilmesini sağlayacak önemli bir gelişme.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.