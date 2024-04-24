Bolu'da vergi arenasında Beypiliç önde

Beypiliç şampiyon
Bolu'nun en yüksek vergi ödeyen şirketi, 67 milyon 816 bin 658 lira vergi tahakkuku ile Beypiliç'tir. Beypiliç, Bolu'ya kayıtlı yüksek gelirleriyle dikkat çekiyor ve vergi rekabetinde lider konumda yer alıyor. Şehrin ekonomik yapıya önemli katkılar sağlayan Beypiliç, vergi ödemeleriyle de Bolu'nun ekonomik canlılığına destek veriyor.
Er Piliç ve ARBA Kimya vergi arenasının diğer önemli isimleri
Er Piliç, 59 milyon 441 bin 801 lira vergi tahakkuku ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Bolu'nun vergi rekabetinde önemli bir rol oynayan Er Piliç, şehre ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Üçüncü sırada ise 16 milyon 125 bin 892 lira vergi tahakkuku ile ARBA Kimya bulunuyor. ARBA Kimya, Bolu ekonomisine önemli bir katkı sağlayarak şehrin sanayi alanında önemli bir oyuncu konumunda bulunuyor.
Diğer vergi ödeyen şirketler
Bolu'da gelirlerine göre vergi ödeyen diğer 97 şirketin tam listesi oluşturuldu. Ancak bazı şirketler bilgilerinin gizli kalmasını tercih etti ve açıklama yapmadı. Vergi rekabetinin diğer önemli aktörleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ilgi çekici bir konu olabilir.
Vergi rekabeti
Bolu'da vergi ödeyen şirketlerin listesi, şehrin ekonomik potansiyelini ve iş hacmini yansıtıyor. Vergi ödemeleri, Bolu'nun ekonomik canlılığına doğrudan etki ediyor ve şehrin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlıyor.
Bolu'nun gelirlerine oranla en çok vergi ödeyen 100 şirketi belirlendi ve Beypiliç, bu listede zirvede yer alıyor. Beypiliç, Er Piliç ve ARBA Kimya gibi önemli şirketler, şehrin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlıyor ve vergi rekabetinin önemli aktörleri olarak öne çıkıyorlar.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.