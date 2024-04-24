Bolu'da vergi arenasında Beypiliç önde

Beypiliç şampiyon

Bolu'nun en yüksek vergi ödeyen şirketi, 67 milyon 816 bin 658 lira vergi tahakkuku ile Beypiliç'tir. Beypiliç, Bolu'ya kayıtlı yüksek gelirleriyle dikkat çekiyor ve vergi rekabetinde lider konumda yer alıyor. Şehrin ekonomik yapıya önemli katkılar sağlayan Beypiliç, vergi ödemeleriyle de Bolu'nun ekonomik canlılığına destek veriyor.

Er Piliç ve ARBA Kimya vergi arenasının diğer önemli isimleri

Er Piliç, 59 milyon 441 bin 801 lira vergi tahakkuku ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Bolu'nun vergi rekabetinde önemli bir rol oynayan Er Piliç, şehre ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Üçüncü sırada ise 16 milyon 125 bin 892 lira vergi tahakkuku ile ARBA Kimya bulunuyor. ARBA Kimya, Bolu ekonomisine önemli bir katkı sağlayarak şehrin sanayi alanında önemli bir oyuncu konumunda bulunuyor.

Diğer vergi ödeyen şirketler

Bolu'da gelirlerine göre vergi ödeyen diğer 97 şirketin tam listesi oluşturuldu. Ancak bazı şirketler bilgilerinin gizli kalmasını tercih etti ve açıklama yapmadı. Vergi rekabetinin diğer önemli aktörleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ilgi çekici bir konu olabilir.

Vergi rekabeti

Bolu'da vergi ödeyen şirketlerin listesi, şehrin ekonomik potansiyelini ve iş hacmini yansıtıyor. Vergi ödemeleri, Bolu'nun ekonomik canlılığına doğrudan etki ediyor ve şehrin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlıyor.

Bolu'nun gelirlerine oranla en çok vergi ödeyen 100 şirketi belirlendi ve Beypiliç, bu listede zirvede yer alıyor. Beypiliç, Er Piliç ve ARBA Kimya gibi önemli şirketler, şehrin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlıyor ve vergi rekabetinin önemli aktörleri olarak öne çıkıyorlar.