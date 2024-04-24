AİBÜ'nün psikoloji zirvesi! Psiko-Fest'te büyük başarı

Bolu ve Bartın Arasında Psikoloji Köprüsü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Psiko-Fest'te dikkat çekti. Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan AİBÜ, psikoloji alanındaki üstün yetenekleri ve öncü araştırmalarıyla öne çıktı. Etkinlik boyunca yapılan sunumlar, katılımcılara psikoloji biliminde yeni bakış açıları ve uygulamalar sundu.

Uzmanlardan Eğitim ve Deneyim Paylaşımları

Etkinliğin en etkileyici sunumlarından biri, AİBÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Coşkun tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Coşkun, katılımcılara derinlemesine analizler ve psikoloji alanında son bulguları aktardı. Ayrıca, Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cem Şafak Çukur'un çevrim içi olarak gerçekleştirdiği spor psikolojisi sunumu da büyük ilgi gördü. Psikolog Faruk Cansız ise panik atak konusunda tarihsel bir perspektif ile bilgilendirici bir sunum yaptı.

Bilgi ve İnovasyonun Buluşma Noktası

Psiko-Fest, Kutlubey Yerleşkesi'nde gerçekleşti ve psikoloji disiplinleri arasında bilgi alışverişini teşvik eden bir platform olarak öne çıktı. Etkinlik, çocuk gelişimi, spor psikolojisi, evrimsel psikoloji gibi alanlarda uzmanların katkılarıyla zenginleşti. Müzik, sinema ve öğrenci konseyinin iş birliği ile organize edilen çeşitli etkinlikler, katılımcıların psikolojiye olan ilgisini daha da artırdı.

Psikoloji Tutkunları İçin Eğlence ve Bilgi Dolu Bir Etkinlik

Psiko-Fest, canlı müzik performansları, film gösterimleri ve çekilişlerle katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Bu etkinlik, bilgi paylaşımını ve farkındalık yaratmayı hedefleyen bir atmosferde, psikoloji öğrencileri ve bu alana ilgi duyan herkese eğitici ve eğlenceli anlar yaşattı.