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Vekaletname verirken nelere dikkat edilmeli? Vekalet nasıl verilmeli?

TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik tapu işlemleri için uyarıyor. Vekaletname verirken nelere dikkat edilmeli? Vekalet nasıl verilmeli? Tapu işlemlerinde vekalet nasıl verilir? TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi…

Esra Perçin
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Vekaletname verirken nelere dikkat edilmeli? Vekalet nasıl verilmeli? mask
Vekaletname verirken nelere dikkat edilmeli? Vekalet nasıl verilmeli?
Vekaletname verirken nelere dikkat edilmeli? Vekalet nasıl verilmeli?
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Vekaletin doğru kullanımı ve riskler

Vekalet verme işlemlerinin günümüzde çoğunlukla yanlış yapıldığına dikkat çeken Özçelik, vekâletin, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği bir sözleşme olduğunu vurguladı. Vekalet verirken dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Vekaletname verirken nelere dikkat edilmeli? Vekalet nasıl verilmeli?

Yetki sınırları ve dikkat edilmesi gerekenler

Özçelik, vekaletnamelerin yetki sınırlarının belirtilmesi gerektiğini ve sadece belirli bir taşınmaz veya işlem için verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, vekaletnamenin sınırları belirtilmediği takdirde istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Vekaletname verirken nelere dikkat edilmeli? Vekalet nasıl verilmeli?

Vekâletnamede aranan hususlar

Tapu Sicil veya Kadastro Müdürlüklerinde kullanılacak vekaletlerin düzenleme şeklinde yapılması gerektiğini hatırlatan Özçelik, vekaletnamelerde bulunması gereken bilgiler hakkında detaylı bilgi verdi. Bu bilgilerin eksiksiz olmasının önemine dikkat çekti.Vekaletname verirken nelere dikkat edilmeli? Vekalet nasıl verilmeli?

Vekâletin doğru kullanımı ve sonlandırılması

Özçelik, vekalet ilişkisinin nasıl sona ereceğini ve hangi durumlarda sona erebileceğini açıkladı. Ayrıca, vekaletin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik'in vekalet verme işlemleri konusundaki uyarıları ve bilgilendirmesi, tapu işlemleri sırasında karşılaşılabilecek riskler konusunda önemli bir rehber niteliğindedir. Vekalet verirken ve alırken dikkatli olmak, olası hataları önlemek adına önemlidir.

24 Nis 2024 - 11:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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