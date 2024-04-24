Vekaletname verirken nelere dikkat edilmeli? Vekalet nasıl verilmeli?

Vekaletin doğru kullanımı ve riskler
Vekalet verme işlemlerinin günümüzde çoğunlukla yanlış yapıldığına dikkat çeken Özçelik, vekâletin, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği bir sözleşme olduğunu vurguladı. Vekalet verirken dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.
Yetki sınırları ve dikkat edilmesi gerekenler
Özçelik, vekaletnamelerin yetki sınırlarının belirtilmesi gerektiğini ve sadece belirli bir taşınmaz veya işlem için verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, vekaletnamenin sınırları belirtilmediği takdirde istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.
Vekâletnamede aranan hususlar
Tapu Sicil veya Kadastro Müdürlüklerinde kullanılacak vekaletlerin düzenleme şeklinde yapılması gerektiğini hatırlatan Özçelik, vekaletnamelerde bulunması gereken bilgiler hakkında detaylı bilgi verdi. Bu bilgilerin eksiksiz olmasının önemine dikkat çekti.
Vekâletin doğru kullanımı ve sonlandırılması
Özçelik, vekalet ilişkisinin nasıl sona ereceğini ve hangi durumlarda sona erebileceğini açıkladı. Ayrıca, vekaletin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.
TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik'in vekalet verme işlemleri konusundaki uyarıları ve bilgilendirmesi, tapu işlemleri sırasında karşılaşılabilecek riskler konusunda önemli bir rehber niteliğindedir. Vekalet verirken ve alırken dikkatli olmak, olası hataları önlemek adına önemlidir.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.