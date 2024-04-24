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Yalova’da BAİBÜ fırtınası! Üniversiteler birliği toplantısında neler oldu?

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'nin Yalova'da düzenlenen toplantısında BAİBÜ, bölgesel kalkınma ve akademik iş birlikleriyle öncü rol üstlendi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Yalova’da BAİBÜ fırtınası! Üniversiteler birliği toplantısında neler oldu? mask
Yalova’da BAİBÜ fırtınası! Üniversiteler birliği toplantısında neler oldu?
Yalova’da BAİBÜ fırtınası! Üniversiteler birliği toplantısında neler oldu?
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Akademik Liderlik ve Bölgesel Kalkınma

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), akademik iş birlikleri ve bölgesel kalkınma konularında liderlik yaparak dikkat çekti. Yalova Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli zirvede, üniversite rektörleri bölgesel gelişim stratejilerini ele aldı.

Yalova’da BAİBÜ fırtınası! Üniversiteler birliği toplantısında neler oldu?

BAİBÜ'nün Öncül Rolü

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı liderliğindeki BAİBÜ, akademik hareketlilik ve sosyo-ekonomik gelişimde öncü rol üstleniyor. Toplantıda, eğitim, öğretim ve Ar-Ge iş birliklerine odaklanıldı, üniversitenin bilimsel ve kültürel projelerle bölgesel gelişimi nasıl hızlandırdığı tartışıldı.

Stratejik Planlama ve Ortak Projeler

Toplantıda, BKÜB'ye üye 17 üniversitenin rektörleri, bölgesel ekonomik büyümeyi teşvik edecek ortak projeler ve stratejik planlar geliştirdi. Ayrıca, uluslararası öğrencilere yönelik yeni politikalar ve ortak bildiri de gündeme geldi.Yalova’da BAİBÜ fırtınası! Üniversiteler birliği toplantısında neler oldu?

Yükseköğretimde Yeni Ufuklar

Eğitim ve kariyer fuarları ile akademik hareketlilik de değerlendirilen toplantı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yükseköğretimde yeni ufuklara ulaşılmasına imkan tanıyor. BAİBÜ, bu süreçte bölgesel kalkınmayı hızlandırma konusunda kritik bir rol oynuyor.

Teşekkür ve Gelecek Hedefler

Rektör Alişarlı, toplantının sonunda ev sahibi Yalova Üniversitesi ve diğer katılımcılara teşekkürlerini iletti. Ayrıca, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve diğer üyelere destekleri için minnettarlığını belirtti. Toplantı, bölgesel kalkınma adına atılan adımlarla verimli bir iş birliği platformu olarak değerlendirildi.

# uluslararası, eğitim, karadeniz

24 Nis 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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