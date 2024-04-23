- Gündem

Sadece 1 Euro'ya Avrupa'da ev sahibi olun!

Fransa'nın Saint-Amand-Montrond kasabasında, yalnızca 1 Euro'ya ev sahibi olabilirsiniz! Nasıl mı? İşte detaylar...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Sadece 1 Euro'ya Avrupa'da ev sahibi olun! mask
Sadece 1 Euro'ya Avrupa'da ev sahibi olun!
Sadece 1 Euro'ya Avrupa'da ev sahibi olun!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Fransa, son yıllarda bazı bölgelerde nüfus azalması ile mücadele etmek için yenilikçi yöntemlere başvurdu. Saint-Amand-Montrond kasabasında, yalnızca 1 Euro karşılığında satılan evler, bu girişimin bir parçası. Bu evler, kasabanın canlanmasını ve tarihi yapıların korunmasını hedefliyor.

Yenileme şartıyla satın alınan evler

Sadece 1 Euro'ya Avrupa'da ev sahibi olun!

Bu özel satış kampanyasının önemli bir koşulu var: evlerin yenilenmesi gerekiyor. Yeni sahipler, evi satın aldıktan sonra belirlenen süre içinde tadilata başlamalı ve kasaba dokusuna uygun şekilde restore etmeli.

Uzun vadeli yatırım ve toplulukla bütünleşme

Sadece 1 Euro'ya Avrupa'da ev sahibi olun!

Belediye, ev sahiplerinin en az 10 yıl bu evlerde yaşamasını talep ediyor. Bu koşul, sadece fiziksel bir yapıyı yenilemekle kalmayıp aynı zamanda topluluğun bir parçası haline gelmeyi de amaçlıyor.

Başvuru süreci ve seçim kriterleriSadece 1 Euro'ya Avrupa'da ev sahibi olun!

Potansiyel alıcıların başvuruları belirli bir tarihe kadar kabul ediliyor ve bir seçim komitesi tarafından değerlendiriliyor. Bu süreç, adayların kasabaya olan bağlılıklarını ve projeye katkı sağlama potansiyellerini ölçmeyi amaçlıyor.

Mali destek ve yerel iş birlikleriSadece 1 Euro'ya Avrupa'da ev sahibi olun!

Kasaba yönetimi, ev yenileme sürecinde mali destek sağlama olanağını da sunuyor. Bu, yerel iş gücünün kullanılmasını teşvik etmek ve bölgesel ekonomiye katkı sağlamak için tasarlandı.

# belediye, seçim

23 Nis 2024 - 16:06 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL