Sadece 1 Euro'ya Avrupa'da ev sahibi olun!

Fransa, son yıllarda bazı bölgelerde nüfus azalması ile mücadele etmek için yenilikçi yöntemlere başvurdu. Saint-Amand-Montrond kasabasında, yalnızca 1 Euro karşılığında satılan evler, bu girişimin bir parçası. Bu evler, kasabanın canlanmasını ve tarihi yapıların korunmasını hedefliyor.

Yenileme şartıyla satın alınan evler

Bu özel satış kampanyasının önemli bir koşulu var: evlerin yenilenmesi gerekiyor. Yeni sahipler, evi satın aldıktan sonra belirlenen süre içinde tadilata başlamalı ve kasaba dokusuna uygun şekilde restore etmeli.

Uzun vadeli yatırım ve toplulukla bütünleşme

Belediye, ev sahiplerinin en az 10 yıl bu evlerde yaşamasını talep ediyor. Bu koşul, sadece fiziksel bir yapıyı yenilemekle kalmayıp aynı zamanda topluluğun bir parçası haline gelmeyi de amaçlıyor.

Başvuru süreci ve seçim kriterleri

Potansiyel alıcıların başvuruları belirli bir tarihe kadar kabul ediliyor ve bir seçim komitesi tarafından değerlendiriliyor. Bu süreç, adayların kasabaya olan bağlılıklarını ve projeye katkı sağlama potansiyellerini ölçmeyi amaçlıyor.

Mali destek ve yerel iş birlikleri

Kasaba yönetimi, ev yenileme sürecinde mali destek sağlama olanağını da sunuyor. Bu, yerel iş gücünün kullanılmasını teşvik etmek ve bölgesel ekonomiye katkı sağlamak için tasarlandı.