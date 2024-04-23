Bahar dizisi final yapacak mı? İşte Show TV'den cevap!

Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar", izleyicilerini final yapacağı iddialarıyla tedirgin etmişti. Ancak Show TV'den gelen son dakika açıklamasıyla bu iddialar yalanlandı. Kore dizisi Dr. Cha'dan uyarlanan ve Demet Evgar'ın başrolünde parladığı "Bahar" dizisi, yeni sezonda da devam edecek.

Final İddialarına Show TV Noktayı Koydu

"Bahar" dizisi hakkında çıkan final yapacağı iddiaları, dizinin hayranlarını uzun süredir meşgul ediyordu. Orijinal Kore dizisine sadık kalındığı takdirde dizinin tek sezonluk olacağı ve belli bir final tarihinin olduğu söylentileri dolaşıyordu. Ancak Show TV kaynakları bu bilgilerin asılsız olduğunu ve dizinin gelecek sezonlarda da devam edeceğini doğruladı.

Dizide Neler Oluyor?

Demet Evgar'ın olağanüstü oyunculuğu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen "Bahar", her Salı günü yeni bölümleriyle devam ediyor. Son bölümde Bahar, eşi Timur'un Rengin ile olan ilişkisinden şüphelenmeye başlar. Ayrıca, Timur'un annesi Parla'nın Timur'un kızı olduğunu öğrenir. İzleyiciler, Timur ile Dr. Evren'in aynı babanın çocukları olduğunu öğrendikleri son bölümlerin ardından merakla bekledikleri yeni bölümde, Bahar'ın Timur ve Rengin'in yasak aşkını gözleriyle göreceği anları izleyecek.

Yıldız Kadro ve Yapım Ekibi

"Bahar" dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve tecrübeli yapım ekibi ile dikkat çekiyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yanı sıra, Ecem Özkaya, Füsun Demirel ve diğer yetenekli oyuncular yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken, senaryo Ayça Üzüm tarafından kaleme alındı. MF Yapım'ın üstlendiği dizi, kalitesiyle de göz dolduruyor.