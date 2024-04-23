Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde şoke eden sürpriz

Unutulmaz Anlar Kaçmaz!

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni fragmanıyla ekranlara dönüyor! Abdullah Bey ve Alev'in evliliğiyle sarsıcı gelişmeler yaşanacak. İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ve dizinin unutulmaz anları!

Kızılcık Şerbeti'nin başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimler üstleniyor. Melis Civelek'in kaleme aldığı bu muhteşem senaryo, kusursuz oyunculuklarla ekrana taşınıyor.

Gelişmeler Ardı Ardına!

Yeni fragmanda Ünal ailesi, Giray ve Doğa'nın yakınlaşmasına şahit oluyor. Fatih ise sinirden deliye dönüyor. Alev ve Ömer arasındaki gerilim ise doruk noktasına ulaşıyor. Alev, Ömer'e abisiyle birlikte yaşadığını ve yakın zamanda evleneceklerini müjdeliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümü, her Cuma akşamı Show TV'de izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Kaçırmayın!