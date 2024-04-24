24 Nisan 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Haber albümü için resme tıklayın

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 24 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 24 Nisan OLAN İŞ İLANLARI

HİSAR 14 İŞLETMECİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Izgara Ustası Yardımcısı

TÜMSAN GID A İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Reyon Görevlisi

TÜMSAN GID A İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Kasiyer

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

ÇETİNKAYA İLAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş. – Biyolog

TUNÇAY KONTRAPLAK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.TURTİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. - Beden İşçisi (Genel)

BOLU SUCUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Gıda Mühendisi

BOLU SUCUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Veteriner Hekim