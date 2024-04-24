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Bolu vefat edenler.. 24 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 24 Nisan 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 24 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MUSTAFA ÖZTAŞ

Sümer Mahallesi halkından, Melahat ÖZTAŞ’ın eşi, Ömer, Turan, Elif ÖZTAŞ’ın babaları;

Cenazesi bugün Siteler Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

MEVLÜT ÇETİN

Yakabayat Köyü halkından, Nursel YAKALI, Emine ÇETİN, merhum Mehmet ÇETİN’in babaları;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yakabayat Köyü mezarlığına defnedilecektir.

24 Nis 2024 - 09:24 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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