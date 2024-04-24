- Asayiş

Tırın dorsesi yerinden çıktı! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı!

Düzce'nin Kervan Kavşağı mevkiinde dikkat çekici bir trafik kazası yaşandı. Bahçeşehir istikametine ilerlemekte olan S.Z. yönetimindeki Mercedes marka tır, ani fren yapması sonucu dorsesini kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Tırın dorsesi yerinden çıktı! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı!
Tırın dorsesi yerinden çıktı! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı!
+3
Video için play'e tıklayın

Tırın Ani Freni Sonrası Büyük Tehlike

27 ARJ 564 plakalı ve kağıt yüklü tırın, Düzce gişeleri istikametinden gelirken ani bir fren yapmasıyla başlayan olaylar zinciri, dorse kısmının yerinden kopmasıyla devam etti. Bu tehlikeli durum, hem sürücüsü S.Z.'yi hem de çevredeki sürücüleri olası bir faciaya karşı alarma geçirdi.

Tırın dorsesi yerinden çıktı! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı!

Bölgeye Vinç Çağrıldı, Dorse Yeniden Takıldı

Kaza sonrası sürücü durumu fark edince hemen harekete geçti ve aracın kupa kısmı ile dorsesini yeniden birleştirmek için vinç çağırıldı. Polis ekipleri, Kervan Kavşağı'nda geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak hem trafik akışını kontrol altına aldı, hem de çevresel bir güvenlik perdesi oluşturdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından dorse, kupaya başarıyla monte edildi.Tırın dorsesi yerinden çıktı! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı!

Uzmanlar Uyarıyor: Ani Fren Kazalara Davetiye Çıkarabilir

Trafik kazaları üzerine uzmanlar, sürücülerin ani fren yapmalarının, özellikle ağır yük taşıyan araçlarda dengesizliklere ve ciddi kazalara yol açabileceğini belirtiyor. Bu tür durumlar, sadece sürücüler için değil, diğer yoldaşlar için de risk oluşturuyor.Tırın dorsesi yerinden çıktı! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı!
# trafik, düzce, kaza, polis

24 Nis 2024 - 09:35 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL