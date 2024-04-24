Tırın dorsesi yerinden çıktı! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı!

Tırın Ani Freni Sonrası Büyük Tehlike

27 ARJ 564 plakalı ve kağıt yüklü tırın, Düzce gişeleri istikametinden gelirken ani bir fren yapmasıyla başlayan olaylar zinciri, dorse kısmının yerinden kopmasıyla devam etti. Bu tehlikeli durum, hem sürücüsü S.Z.'yi hem de çevredeki sürücüleri olası bir faciaya karşı alarma geçirdi.

Bölgeye Vinç Çağrıldı, Dorse Yeniden Takıldı

Kaza sonrası sürücü durumu fark edince hemen harekete geçti ve aracın kupa kısmı ile dorsesini yeniden birleştirmek için vinç çağırıldı. Polis ekipleri, Kervan Kavşağı'nda geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak hem trafik akışını kontrol altına aldı, hem de çevresel bir güvenlik perdesi oluşturdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından dorse, kupaya başarıyla monte edildi.

Uzmanlar Uyarıyor: Ani Fren Kazalara Davetiye Çıkarabilir

Trafik kazaları üzerine uzmanlar, sürücülerin ani fren yapmalarının, özellikle ağır yük taşıyan araçlarda dengesizliklere ve ciddi kazalara yol açabileceğini belirtiyor. Bu tür durumlar, sadece sürücüler için değil, diğer yoldaşlar için de risk oluşturuyor.