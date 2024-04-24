- Ekonomi

Bolu'da akaryakıt fiyatlarında indirim… İşte detaylar!

23 Nisan 2024'te Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında değişim olmayacak. Ancak, 25 Nisan'dan itibaren Bolu'da motorine 1.40 TL civarında bir indirim bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.18 TL, benzin ise 43.58 TL. Güncel akaryakıt fiyatları ve indirim detayları haberimizde!

Sadiye Dura
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Bolu'da akaryakıt fiyatlarında indirim… İşte detaylar! mask
Bolu'da akaryakıt fiyatlarında indirim… İşte detaylar!
Bolu'da akaryakıt fiyatlarında indirim… İşte detaylar!
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23 Nisan 2024 resmi tatil olması sebebiyle Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında bir değişim olmayacak. Ancak, Bolu'da yaklaşan günlerde motorin fiyatlarında ciddi bir indirim bekleniyor. İşte, detaylar:

Bolu'da akaryakıt fiyatlarında indirim… İşte detaylar!

İndirim geliyor:

25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren Bolu'da motorine yaklaşık olarak 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirim, sürücülere ciddi bir mali rahatlama sağlayabilir.

Bolu'da akaryakıt fiyatlarında indirim… İşte detaylar!

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruşken, benzin litre fiyatı ise ortalama 43 lira 58 kuruş olarak belirlenmiştir.Bolu'da akaryakıt fiyatlarında indirim… İşte detaylar!

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması:

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirlenmektedir.Bolu'da akaryakıt fiyatlarında indirim… İşte detaylar!

Sürücülerin dikkatine:

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle, fiyat değişikliklerini yakından takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Beklenen indirim, sürücülere mali olarak rahatlama sağlayabilir.

# nisan, türkiye, istanbul

24 Nis 2024 - 10:30 Bolu- Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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