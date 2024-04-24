Bolu'da akaryakıt fiyatlarında indirim… İşte detaylar!

23 Nisan 2024 resmi tatil olması sebebiyle Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında bir değişim olmayacak. Ancak, Bolu'da yaklaşan günlerde motorin fiyatlarında ciddi bir indirim bekleniyor. İşte, detaylar:
İndirim geliyor:
25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren Bolu'da motorine yaklaşık olarak 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirim, sürücülere ciddi bir mali rahatlama sağlayabilir.
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruşken, benzin litre fiyatı ise ortalama 43 lira 58 kuruş olarak belirlenmiştir.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması:
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirlenmektedir.
Sürücülerin dikkatine:
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle, fiyat değişikliklerini yakından takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Beklenen indirim, sürücülere mali olarak rahatlama sağlayabilir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.