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İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere büyük destek: 400 Bin TL'ye kadar hibe!

İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma projeleri için 400 bin TL'ye kadar hibe desteği sunuyor. E-devlet üzerinden yapılan başvurular için son tarih 7 Haziran 2024! Detaylar için tıklayın.

Arzu Sarı
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İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere büyük destek: 400 Bin TL'ye kadar hibe! mask
İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere büyük destek: 400 Bin TL'ye kadar hibe!
İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere büyük destek: 400 Bin TL'ye kadar hibe!
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İŞKUR’un Yeni Dönem Proje Başvuruları Açıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli ve eski hükümlüler için büyük bir fırsat sunuyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 400 bin TL, eski hükümlülere ise 300 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacak. İŞKUR, 2024/2 dönemi için başvuruları kabul etmeye başladı. Bu destek, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonunu, iş ve iş yeri uyumunu desteklemeyi amaçlıyor.

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere büyük destek: 400 Bin TL'ye kadar hibe!

 Başvurular E-Devlet Üzerinden

Hibe desteği başvuruları, 7 Haziran 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir. Proje başvuruları için İŞKUR İl Müdürlüklerine elden ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Adayların tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmaları gerekiyor. Eksik bilgi ve belge bulunan projeler, kontrol süreçlerinde sistem üzerinden iade edilecek.İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere büyük destek: 400 Bin TL'ye kadar hibe!

Adalet Bakanlığı İşbirliğiyle Eski Hükümlüler İçin Fırsat

Eski hükümlüler, projelerini Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla hazırlayıp İŞKUR'a iletecekler. Projeler, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak İl Müdürlüklerine ulaştırılmalıdır. İl Müdürlüğüne yapılmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılacak.İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere büyük destek: 400 Bin TL'ye kadar hibe!

DESTEKLENECEK PROJELER Nelerdir?

İŞKUR, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını destekleyen projeleri önceliklendiriyor. Bu bağlamda;

 Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

Engellinin işe yerleştirilmesi ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitime yönelik projeler,

Korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler,

gibi çeşitli alanlarda mali destek sağlanacaktır.

Projeler Nasıl Değerlendirilecek?

Projeler, İŞKUR tarafından uygun görüldüğü takdirde desteklenecek. Kurs ve işe uyum projelerinde komisyonun uygun gördüğü oranda mali destek sağlanacak. İl Müdürlükleri tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere, belirlenen süreler içerisinde tamamlama şansı verilecek.İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere büyük destek: 400 Bin TL'ye kadar hibe!

Son Başvuru Tarihine Dikkat!

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların başvurularını son tarih olan 28 Haziran 2024’e kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra eksikliklerin tamamlanması mümkün olmayacak.

Detaylı Bilgi ve Dokümanlar

Proje başvuru rehberi, kılavuzu ve formlarına İŞKUR'un resmi web sitesi www.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler, siteyi ziyaret edebilirler.

İŞKUR, engelli ve eski hükümlüler için sağladığı bu büyük fırsatla, iş kurma ve istihdam sağlama konularında ciddi bir adım atmıştır. Kendi işini kurmak isteyen bireyler için büyük bir fırsat olan bu hibe destekleri, iş kurma süreçlerini kolaylaştıracak ve yeni iş fırsatları yaratacaktır.

# türkiye, eğitim, destek, ziyaret, tarih

24 Nis 2024 - 11:30 - Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

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