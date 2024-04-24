24 Nis 2024 - 09:43- Gündem G:

AB neden Rus gazına geri döndü?

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'deki kriz ve artan enerji ihtiyaçları nedeniyle Rusya'dan doğal gaz ithalatını artırdı. Enerji krizi, tedarik zinciri sorunları ve Türkiye üzerinden yapılan gaz taşımacılığı detaylarıyla haberimizde…

Osman Aykan
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AB neden Rus gazına geri döndü?
AB neden Rus gazına geri döndü?
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Avrupa Birliği'nin enerji çıkmazı: Rus gazına geri dönüş

AB neden Rus gazına geri döndü?

2024'ün ilk çeyreğinde Kızıldeniz'den geçen konteyner gemilerinde büyük bir azalma yaşanması, Avrupa Birliği'ni (AB) alternatif enerji kaynakları arayışına itti. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan gemilerin geçişlerinde yüzde 84'lük bir düşüş gözlenirken, bu durum küresel ticaret için ciddi riskler barındırmakta. Almanya başta olmak üzere sanayi güçleri, enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına Rusya'ya yeniden yönelmek zorunda kaldı.

AB'nin Rusya ile imtihanıAB neden Rus gazına geri döndü?

Rusya'ya yönelik yaptırımlar, enerji alanında en hassas konulardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak, AB ülkeleri yaptırımlara rağmen, 2024'ün ilk üç ayında Rusya'dan yüzde 23 artışla 7 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Bu durum, AB'nin enerji politikasında çelişkili bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Özellikle pandemi sonrası yaşanan tedarik zinciri sorunları, Batılı ülkelerin enerji krizini tekrar yaşamak istememesine neden oluyor.

Türkiye üzerinden gaz taşımacılığıAB neden Rus gazına geri döndü?

AB'ye yapılan boru gazı sevkiyatında Türkiye önemli bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Rusya'dan gelen gazın yüzde 53'ü Türkiye üzerinden taşınırken, Norveç ise en büyük ihraç eden ülke konumunda. AB'nin bu dönemdeki toplam doğal gaz ithalatı 40 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Uzman görüşleri ve gelecek projeksiyonlarıAB neden Rus gazına geri döndü?

Enerji analistleri, AB'nin enerji bağımlılığının bu döngüsünün sürdürülebilir olmadığını ve daha kalıcı çözümler arayışının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmanın, enerji güvenliği ve politik bağımsızlık açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

# türkiye, avrupa

24 Nis 2024 - 09:43 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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