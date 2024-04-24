AB neden Rus gazına geri döndü?

Avrupa Birliği'nin enerji çıkmazı: Rus gazına geri dönüş

2024'ün ilk çeyreğinde Kızıldeniz'den geçen konteyner gemilerinde büyük bir azalma yaşanması, Avrupa Birliği'ni (AB) alternatif enerji kaynakları arayışına itti. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan gemilerin geçişlerinde yüzde 84'lük bir düşüş gözlenirken, bu durum küresel ticaret için ciddi riskler barındırmakta. Almanya başta olmak üzere sanayi güçleri, enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına Rusya'ya yeniden yönelmek zorunda kaldı.

AB'nin Rusya ile imtihanı

Rusya'ya yönelik yaptırımlar, enerji alanında en hassas konulardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak, AB ülkeleri yaptırımlara rağmen, 2024'ün ilk üç ayında Rusya'dan yüzde 23 artışla 7 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Bu durum, AB'nin enerji politikasında çelişkili bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Özellikle pandemi sonrası yaşanan tedarik zinciri sorunları, Batılı ülkelerin enerji krizini tekrar yaşamak istememesine neden oluyor.

Türkiye üzerinden gaz taşımacılığı

AB'ye yapılan boru gazı sevkiyatında Türkiye önemli bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Rusya'dan gelen gazın yüzde 53'ü Türkiye üzerinden taşınırken, Norveç ise en büyük ihraç eden ülke konumunda. AB'nin bu dönemdeki toplam doğal gaz ithalatı 40 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Uzman görüşleri ve gelecek projeksiyonları

Enerji analistleri, AB'nin enerji bağımlılığının bu döngüsünün sürdürülebilir olmadığını ve daha kalıcı çözümler arayışının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmanın, enerji güvenliği ve politik bağımsızlık açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.