23 Nisan’da çocuklar bu sürprize çok şaşırdı!

Çocukların Bayram Coşkusu
Reklam panoları, Düzce'nin 23 Nisan Parkı, Kızılay ışıklı kavşak ve çeşitli alışveriş merkezleri gibi önemli noktalarında yer aldı. Buradaki panolar, sadece çocukları değil yetişkinleri de etkileyerek geniş bir ilgi çekti. Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan bu bayrakları büyük bir mutluluk ve heyecanla aldılar.
Dr. Faruk Özlü'den Anlamlı Mesaj
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kutlama mesajında Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve milli egemenlik anlayışını vurguladı. Dr. Özlü, "23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve yüce Türk milletinin var olma mücadelesinin en önemli adımıdır" dedi. Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan etmesinin, geleceğimizin teminatı olan çocuklara daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğunu hatırlattığını belirtti. Başkan, eğitim ve gelişimlerine destek olma sözü vererek, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını da andı.
Bu özel gün, Düzce'de coşku ve umut dolu etkinliklerle kutlanırken, belediye geleceğin teminatı olan çocukları mutlu etmeye devam edecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.