23 Nisan’da çocuklar bu sürprize çok şaşırdı!

Çocukların Bayram Coşkusu

Reklam panoları, Düzce'nin 23 Nisan Parkı, Kızılay ışıklı kavşak ve çeşitli alışveriş merkezleri gibi önemli noktalarında yer aldı. Buradaki panolar, sadece çocukları değil yetişkinleri de etkileyerek geniş bir ilgi çekti. Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan bu bayrakları büyük bir mutluluk ve heyecanla aldılar.

Dr. Faruk Özlü'den Anlamlı Mesaj

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kutlama mesajında Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve milli egemenlik anlayışını vurguladı. Dr. Özlü, "23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve yüce Türk milletinin var olma mücadelesinin en önemli adımıdır" dedi. Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan etmesinin, geleceğimizin teminatı olan çocuklara daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğunu hatırlattığını belirtti. Başkan, eğitim ve gelişimlerine destek olma sözü vererek, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını da andı.

Bu özel gün, Düzce'de coşku ve umut dolu etkinliklerle kutlanırken, belediye geleceğin teminatı olan çocukları mutlu etmeye devam edecek.