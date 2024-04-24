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23 Nisan’da çocuklar bu sürprize çok şaşırdı!

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla şehirdeki reklam panolarına Türk Bayrakları asarak çocuklara unutulmaz bir sürpriz yaptı. Bu anlamlı günde çocuklar, bayraklarla donatılmış billboardlardan bayrakları sevinçle topladı.

İhlas Haber Ajansı
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23 Nisan’da çocuklar bu sürprize çok şaşırdı! mask
23 Nisan’da çocuklar bu sürprize çok şaşırdı!
23 Nisan’da çocuklar bu sürprize çok şaşırdı!
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Çocukların Bayram Coşkusu

Reklam panoları, Düzce'nin 23 Nisan Parkı, Kızılay ışıklı kavşak ve çeşitli alışveriş merkezleri gibi önemli noktalarında yer aldı. Buradaki panolar, sadece çocukları değil yetişkinleri de etkileyerek geniş bir ilgi çekti. Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan bu bayrakları büyük bir mutluluk ve heyecanla aldılar.

23 Nisan’da çocuklar bu sürprize çok şaşırdı!

Dr. Faruk Özlü'den Anlamlı Mesaj

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kutlama mesajında Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve milli egemenlik anlayışını vurguladı. Dr. Özlü, "23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve yüce Türk milletinin var olma mücadelesinin en önemli adımıdır" dedi. Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan etmesinin, geleceğimizin teminatı olan çocuklara daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğunu hatırlattığını belirtti. Başkan, eğitim ve gelişimlerine destek olma sözü vererek, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını da andı.23 Nisan’da çocuklar bu sürprize çok şaşırdı!

Bu özel gün, Düzce'de coşku ve umut dolu etkinliklerle kutlanırken, belediye geleceğin teminatı olan çocukları mutlu etmeye devam edecek.

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24 Nis 2024 - 10:04 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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