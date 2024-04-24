Bolu’da alternatif 23 Nisan töreni aslını geride bıraktı

Bolu'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen alternatif törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve şehrin dört bir yanından yüzlerce çocuk katıldı. Tören, renkli ve coşkulu bir atmosferde geçti.

Çocuklar ve bando gösterisi

Tören, Bolu Belediyesi Bando Takımı'nın marşlarını seslendirmesiyle renkli bir başlangıç yaptı. Minikler, bando müzikleri eşliğinde dans ederek katıldı ve keyifli anlar yaşattı. Çocukların coşkusu ve enerjisi, tören alanına neşe kattı. Bolu Anıt Parkı'nda düzenlenen tören, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Önemli bir gün olan bu etkinlikte, Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları da çelenk bıraktı. Çelenk töreninin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İl başkanı ve minik il başkanı bir araya geldi

CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, bugün koltuğunu devrettiği minik il başkanı Ulaş Deniz Çidem ile birlikte kürsüde yer aldı. Karagöz, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak, gençlerin ve çocukların bu özel günü geleceğe umutla bakmalarının ne denli kıymetli olduğunu vurguladı. Ulaş Deniz'in "Yaşasın 23 Nisan!" sözleriyle tören daha da coşku kazandı.

Tanju Özcan mutluluk duydu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kürsüde duygularını paylaştı. Özcan, hayatı boyunca birçok 23 Nisan törenine katıldığını belirterek, bu yılki törende gördüğü yoğun çocuk katılımının kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti. Atatürk'e olan minnettarlığını ve çelenk sunma geleneğinin önemini de vurguladı.

"23 Nisan'ı yabancı çocuklarla uluslararası düzeyde kutlayacağız"

Tanju Özcan, 23 Nisan'ın uluslararası önemine değinerek, "Aslında 23 Nisan, kurucu liderimiz Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayramdır. Dolayısıyla uluslararası bir boyutu bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda, umarım 23 Nisan'ı uluslararası düzeyde, yabancı çocuklarla birlikte kutlama fırsatı bulacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi çocuğu olmamasına rağmen, tüm Türk çocuklarını kendi çocukları gibi görmesi önemlidir. Bu yüzden, Atatürk'ün bize ve sizlere armağan ettiği bu bayramın değerini anlamalıyız. Bayramımızı coşkuyla kutlayalım. Herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Tören, şiir ve andımızın okunmasıyla renkleniyor

Tanju Özcan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen genç Adasu, "Mustafa Kemal’i Düşünüyorum" adlı şiiriyle ve Andımız'ın okunmasıyla tören sonlandı. Etkinliklerin sona ermesinin ardından, çocuklar için İzzet Baysal Caddesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama, korolar ve akşam saatlerinde Melek Bosso'nun konseri gibi etkinliklerle 23 Nisan, çocuklar için unutulmaz bir bayram oldu.