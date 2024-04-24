Eğitim Sen Bolu Şubesinden sorgulatan 23 Nisan

Türkiye'nin çocuk sorunlarına dikkat çeken bir bayram

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de çocuk haklarına dair ciddi sorunları gündeme getiriyor. Eğitim Sen Bolu Şubesi Yürütme Kurulu'nun açıklamalarına göre, okula gidemeyen, erken yaşta evlendirilen veya çeşitli istismarlara maruz kalan çocuklar için bu günün anlamı sorgulanmalıdır. Bayram, çocukların yaşadığı bu acı gerçekleri topluma hatırlatmak ve değişim için bir fırsat sunuyor.

Çocukların eğitim ve sağlık haklarına erişim engelleri

Eğitim Sen Bolu Şubesi Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çocukların eğitim ve sağlıklı yaşam hakları sürekli tehdit altında. Çocuklar, yeterli eğitim alamamakta ve sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların, çocukların dini kurallar çerçevesinde yetiştirilmesine yönelik politikaları bu sorunları daha da artırmaktadır.

Uluslararası yükümlülükler ve ihlaller

Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesini yerine getirmemekte. Çocukların en temel hakları olan yaşama, gelişme ve ayrımcılık gözetmeme hakkı, mevcut politikalarla ihlal edilmektedir. Bu durum, çocukların gelişimi üzerinde kalıcı olumsuz etkilere yol açabilir.

Gerçek bir çocuk bayramı için gerekenler

Çocukların gerçekten bayram yapabilmesi için Türkiye'nin demokratik, eşit ve özgürlükçü politikaları benimsemesi gerekmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki çekincelerin kaldırılması ve çocukların anadilinde de eğitim alabilmesi için adımlar atılmalıdır.

23 Nisan'ın önemi

Eğitim Sen, çocukların eğitim ve sağlıklı yaşam haklarını savunarak 23 Nisan'ı anlamlı bir şekilde kutlamaya devam etmektedir. Bu özel gün, çocuk haklarına dair farkındalık yaratma ve ilerleme için önemli bir fırsattır.

Toplumsal Sorumluluk ve İlerleme İhtiyacı

Türkiye'deki tüm toplum kesimlerinin, çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için sorumluluk alması ve aktif rol oynaması gerekiyor. Bu bayram, sadece geçmişi anmakla kalmayıp, geleceği şekillendirmek için de bir başlangıç olmalıdır.