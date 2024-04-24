Makam aracı yerine şahsi aracını kullanan başkan, takdir topladı!

Göreve Başladı ve Sözünü Tuttu!

Aytaç Tosun, seçim kampanyası sırasında vatandaşlara verdiği sözü yerine getiriyor. Mazbatasını aldıktan sonra belediye başkanlığı koltuğuna oturan Tosun, makam aracı yerine kendi aracını tercih ettiğini açıkladı.

Gümeli'nin Kasası Boş, Ancak İrade Dolu!

Belde bütçesinin kısıtlı olmasına rağmen, Aytaç Tosun'un kararlılığı göz kamaştırıyor. "Kasada hiç para olmayınca makam aracına binmeye gönlüm razı olmazdı" diyen Tosun, vatandaşların güvenini kazanıyor.

Şahsi Araç, Toplum İçin İlham Veriyor!

Tosun'un belediye aracı yerine kişisel aracını kullanma kararı, toplumda olumlu bir etki yaratıyor. Sürdürülebilirlik ve tasarruf bilincini ön plana çıkaran bu adım, Gümeli'nin geleceği için umut vaat ediyor.

Kasada Para Yok, Ama Vizyon Var!

Belediyenin maddi sıkıntılarına rağmen, Aytaç Tosun'un liderliği ve vizyonu sayesinde beldeye yeni bir soluk geliyor. Makam aracı yerine kişisel aracını kullanarak, tasarruf ve etkin kaynak yönetimi konusunda öncülük ediyor.

Belediye Başkanı Tosun'un Sözü, Vatandaşların Güvencesi!

Aytaç Tosun'un samimi ve tutarlı tutumu, Gümeli halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Makam aracı yerine şahsi aracını tercih etmesi, belediyenin kaynaklarını verimli kullanma ve toplumun ihtiyaçlarına odaklanma konusundaki kararlılığını gösteriyor.