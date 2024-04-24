Bolu'da düzenlenen Voleybol Türkiye çeyrek final maçlarında yarı finale yükselen takım belli oldu!

Bolu'da düzenlenen Türkiye çeyrek final maçlarında Gölcük Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı, Türkiye'nin voleybol sahnesinde önemli bir başarıya imza attı. Bolu'da gerçekleştirilen çeyrek final müsabakalarında rakiplerini bir bir geçen Gölcük Belediyespor, finallere yükselme başarısı gösterdi. Takımın bu üstün performansı, Gölcük Belediyesi'nin spora olan katkılarının meyvelerini topladığını gözler önüne seriyor.

Gölcük Belediyespor final yolunda

Gölcük Belediyespor'un genç voleybolcuları Bolu’da, karşılaştıkları her üç rakibi de mağlup ederek Türkiye genç erkekler voleybol şampiyonasında adını finale yazdırmayı başardı. Bu başarı, ilçenin spor alanında yatırımlarının ne kadar doğru bir strateji olduğunu kanıtlar nitelikte.

Gölcük'ün futbol gururu

Voleybolun yanı sıra, Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Futbol Takımı da yarı finallerde gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekti. Yalova’da düzenlenen yarı finallerde tüm rakiplerini yenerek finallere yükselen futbol takımı, ilçede büyük sevinç ve gurur yarattı.

Belediye Başkanı'ndan tebrik mesajı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, iki takımın da başarılarını kutlayarak, spora ve gençlere yapılan yatırımların önemini vurguladı. Başkan Sezer, “Gölcük'ün gururu olan iki takımımızı da canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Spor yatırımları meyvesini veriyor

Gölcük Belediyesi'nin spor alanında gerçekleştirdiği yatırımlar, elde edilen bu çifte başarı ile bir kez daha kendini göstermiş oldu. Belediyenin gençlere ve spora verdiği destek, ilçenin spor alanındaki başarısını perçinleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.