Bolu temsilcisi Geredespor’dan Alaplı Belediyespor’a çelme

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta heyecan sürerken, zirve yarışı içinde bulunan Alaplı Belediyespor, ligin 23. hafta müsabakasında Geredespor'u ağırladı. Alaplı İlçe Stadı'ndaki mücadele, futbol severler için büyük bir heyecana sahne oldu. 15.00'de başlayan karşılaşma, her iki takımın da üstün çabasıyla gol sesi çıkmadan tamamlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Puan durumu ve şampiyonluk yarışı

Sarı-mavili ekip, bu beraberlikle birlikte puanını 47'den 48'e yükselterek ligdeki ikincilik pozisyonunu koruma başarısını gösterdi. Geredespor ise bu sonuçla birlikte 41 puanından 42 puana ulaşarak 7. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Alaplı Belediyespor için alınan bu puan, şampiyonluk yolunda önemli bir çelme olarak değerlendiriliyor.

Sarı-mavililerde büyük hayal kırıklığı

Karşılaşmanın sonunda Alaplı Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet, alınan beraberlikten ötürü büyük bir üzüntü yaşadı. Takımın teknik direktörü maç sonu yaptığı açıklamada, kaçırılan bu iki puanın sezon sonunda belirleyici olabileceğini ve şampiyonluk mücadelesindeki her puanın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hedef maksimum puan

Ligdeki bu önemli karşılaşmanın ardından Alaplı Belediyespor ve Geredespor, kalan maçlar için hazırlıklarına hız kesmeden devam edecekler. Her iki takımın da hedefi, sezon sonuna kadar maksimum puan toplayarak üst sıralarda yer almak.

Geredespor’un takım kadrosu

Geredespor’un ilk 11’i: Berkay Güzel, Aydın Aslan, Celal Aras, Ozan Saval, Umut Ada, Zeynel Zorlu, Berk Can Aktaş, Tamer Arıcı, Fırat Kaya, Metehan Subaş, Oğuz Eken

Geredespor’un yedekleri: Sefa Demirses, Selahattin Erdem, Rüştü Emre Yılmaz, Batuhan Bayram, Yiğit Ceylan, Mert Türkileri, Talha Taşkan, Kayhan Arduç, Sercan Yılmaz, Emre Pınar

Geredespor’un teknik sorumlusu: Tarık Yurttaş

Alaplı Belediyespor’un takım kadrosu

Alaplı Belediyespor’un ilk 11’i: Erhan Kırcı, Buğra Egeli, Bahri Çiçek, Enes Çiçek, Salim Uzun, Emirhan Özmet, Cömert Kandemir, Serhat Çam, Sefa Turan, Ferhat Gerger, Yiğit Köse

Alaplı Belediyespor’un yedekleri: Talha Ramazan Bayram, Abdullah Kasap, Erdi Taşkent, İsmail Yılmaz, İbrahim Burak Doğan, Kürşat Günay, Abdulkerim Buğrahan Telli, İbrahim Davşan, Enis Gül, Erol Hakan Sepil,

Alaplı Belediyespor’un teknik sorumlusu: Gökmen Başoğlu

Mücadelede diğer öne çıkan detaylar

Alaplı Belediyespor'da kart gören oyuncular, Ferhat Gerger, 69. dakikada sarı kart gördü. Enes Çiçek ise maçın sonlarına doğru, 90+2. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Bahri Çiçek ise 87. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını eksik bıraktı. Ayrıca, Serhat Çam da 65. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Geredespor'da kart gören oyuncular, Celal Aras, 26. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Fırat Kaya ise 71. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Ardından Aydın Aslan, 73. dakikada sarı kart gördü. Son olarak, Emre Pınar 90. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.