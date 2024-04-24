Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor’la karşı karşıya

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki iddialı takım; lider 1926 Polatlı Belediyespor ve Eskişehirspor, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma, taraftarların yoğun ilgisi altında henüz başlamadan tansiyonu yükselten bir kavga ile başladı. İki takım oyuncuları arasında çıkan ve dakikalar süren kavgaya, Eskişehirspor taraftarları ıslık çalarak tepki gösterdi. Bu olaylar nedeniyle maç gecikmeli başladı.

Eskişehirspor, liderin gerisinde kaldı

Zirve yarışındaki kritik 23. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında lider 1926 Polatlı Belediyespor'a 1-0 yenildi. Gergin geçen maçın tek golü 76. dakikada Cengizhan Avcı'dan geldi. Bu sonuçla Eskişehirspor, liderle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Mağlubiyet sonrası Eskişehirspor taraftarları yönetimi istifaya davet ederken, sahada gerginlik maç boyunca hissedildi.

Tribünlerden sahaya tepki yağdı

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan bu maçta, tribünlerdeki gerginlik sahaya da yansıdı. Eskişehirspor taraftarları, rakip futbolculara ve teknik ekibe yönelik olarak pet şişe, bozuk para ve çakmak gibi maddeler fırlattı. Özellikle rakip takımın bulunduğu kale arkası bu maddelerle dolup taştı.

Mağlubiyetin ardından gözyaşları

Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'den matematiksel olarak çıkamayacağının kesinleşmesi, takım üzerinde büyük bir üzüntü yarattı. Özellikle Hayrettin Cengiz, mağlubiyetin verdiği üzüntüyle gözyaşlarını tutamadı. Maç sonunda sahadan hüzünlü ayrılan Eskişehirsporlu futbolcular, arkadaşlarının tesellisiyle soyunma odasına ilerledi.

Eskişehirspor, Bolu deplasmanında puan peşinde

Eskişehirspor, ligin 24. haftasında Bolu temsilcisi Geredespor'a konuk olacak. 28 Nisan Pazar günü Gerede Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Eskişehirspor, bu karşılaşmaya 23 maç sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle toplamış olduğu 46 puanla 4. sırada girerken, Geredespor 22 maçta elde ettiği 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 39 puanla 7. sırada yer alıyor. Eskişehirspor, zorlu Bolu deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.