Puan hasretiyle yanan Altay, Boluspor karşısında umut arıyor!

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında, 28 Nisan Pazar günü saat 16:00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Altay ile karşı karşıya geliyor. Son iki aydır galibiyet ve beraberlikten uzak kalan İzmir ekibi Altay, Boluspor karşısında puan veya puanlar arayışını sürdürecek.

Altay'ın karanlık günleri

Altay, mali ve sportif açıdan zor günler geçiriyor. Trendyol 1. Lig'de yaklaşık iki ay önce son puanını alan ve sonrasında üst üste mağlubiyetlerle karşılaşan ekip, Eyüpspor'a yenilerek matematiksel olarak ligden düşmüş oldu. Siyah-beyazlılar, sezon boyunca yaşadıkları iniş ve çıkışlarla dikkat çekti.

Eren Erdoğan sahalara geri döndü

1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile yapılan maçta sakatlanan ve 72. dakikada sahadan ayrılmak zorunda kalan Eren Erdoğan, beş haftalık aranın ardından Manisa FK karşılaşmasında yeşil sahalara geri döndü. İkinci yarıda oyuna dahil olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarları memnun etti.

Transfer piyasası ve Eren Erdoğan

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde bonservis kazanmayı planladığı Eren Erdoğan, bu sezon formayla sadece bir gol atma başarısı gösterdi. Ancak genç oyuncunun saha içerisindeki etkili oyunu, potansiyel transfer için umut vaat ediyor.

Boluspor - Altay maçının önemi

Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip. Boluspor, kendi sahasında avantajı kullanarak ligdeki konumunu güçlendirmeye çalışacakken, Altay ise uzun süredir devam eden puan hasretine son vermek için mücadele edecek.