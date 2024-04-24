Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan, hükümetin İlbank kesintilerine tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti hükümetinin yerel seçimler sonrası aldığı tasarruf kararlarına tepkisini dile getirdi. Özellikle İlbank'tan belediyelere aktarılacak paylarda yapılması planlanan %30'luk kesinti, yerel yönetimlerin mali durumunu daha da zora sokacak bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İlbank paylarında büyük kesinti

İlbank, belediyelere sağlanan mali kaynaklarda önemli bir paya sahip. Bu kaynakların vergi gelirlerinin bir kısmını oluşturması, belediyelerin hizmet ve yatırım kapasitelerini doğrudan etkiliyor. Hükümetin planladığı %30'luk kesinti, birçok yerel yönetimin projelerini ve bütçe planlamalarını olumsuz yönde etkileyecek.

Özcan'dan sert eleştiriler

Tanju Özcan, bu kesinti planını sadece bir tasarruf tedbiri olarak değil, aynı zamanda siyasi bir intikam girişimi olarak yorumluyor. Özcan, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'nin bütçelerinde de benzer kesintiler yapılması gerektiğini savunarak, hükümetin adil olmayan bu tutumunu eleştiriyor. Bu tür mali kesintilerin halk nezdinde kabul görmediğini ve Türk halkının bunu affetmeyeceğini belirtiyor.

Siyasi ve toplumsal etkiler

Hükümetin bu adımı, siyasi çevrelerde büyük yankı buldu. Yerel seçimlerde yaşanan kayıpların ardından böyle bir kesinti planının devreye sokulması, hükümetin yerel yönetimlerle olan ilişkilerini daha da geriyor. Özcan ve benzeri yerel liderlerin tepkileri, siyasi sahnede yeni tartışmaların fitilini ateşliyor.

Özcan'dan çözüm önerileri

Tanju Özcan, hükümete, belediyelerin mali kaynaklarını koruma ve hatta artırma yönünde adımlar atması için çağrıda bulunuyor. Özcan, yerel hizmetlerin kalitesinin korunması için merkezi hükümetin kendi harcamalarında tasarruf yapması gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, karar alma süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi ve halkın katılımının artırılması gerektiğini vurguluyor.