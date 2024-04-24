Bolu’dan Artvin’e kadar giderek artacak!

Karadeniz Bölgesi etkilenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz başta olmak üzere tüm Karadeniz illerinde sıcaklıkların hızla artacağını duyurdu. Amasya, Artvin, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak gibi iller etkilenecek.

Hafta boyunca sıcaklık yükselecek

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların 10 ila 15 derece arasında normallerin üzerine çıkması öngörülüyor.

Sıcaklık tehlikesi

Karadeniz'de yaşayanların ve bu bölgelere seyahat edecek olanların dikkatli olmaları gerekiyor. Hava sıcaklıklarının normallerin çok üzerine çıkması, sağlık açısından risk oluşturabilir. Amasya'dan Zonguldak'a kadar olan illerde yaşayanlar, sıcaklık artışına karşı önlem almalıdır.

Sağlık ön planda

Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların, günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları önemlidir. Açık alanlarda bulunmak, sıcaklık artışının olumsuz etkilerini artırabilir.

Güneşin etkilerinden korunun

Güneşin en güçlü olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak, bol su tüketmek, serin ve gölgeli alanlarda kalabilmek, hafif ve rahat giysiler tercih etmek gibi önlemler alınması, sıcak hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için önemlidir.

Güncel hava durumu takibi şart

Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar ve bu bölgelere seyahat edecek olanlar, güncel hava durumu raporlarını takip etmeli ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri almalıdır. Sıcaklık artışının devam ettiği bu dönemde tedbirli olmak önemlidir.