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Deprem öncesi ve anı için BAKAD Başkanı’ndan uyarılar!

Bolu Arama Kurtarma ve Afet Derneği (BAKAD) Başkanı H. Hüseyin Aykan, afetlerde yaşam ile ölüm arasındaki ince çizginin planlamaktan geçtiğini vurguluyor. Afet bilincindeki eksikliklerin temel ölüm sebebi olduğunu belirten Aykan, deprem gibi felaketlerin yanı sıra diğer afetler için de plan yapmanın önemini vurguluyor.

Esra Perçin
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Deprem öncesi ve anı için BAKAD Başkanı’ndan uyarılar! mask
Deprem öncesi ve anı için BAKAD Başkanı’ndan uyarılar!
Deprem öncesi ve anı için BAKAD Başkanı’ndan uyarılar!
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Önceden planlama ve yaşam üçgeni oluşturma

Deprem anında yapılacaklar üzerine düşünüp plan yapmanın hayatta kalma ihtimalini arttırdığını söyleyen Başkan Aykan, önceden ne yapılacağını belirlemenin önemini vurgulayarak, sağlam eşyaların yanına saklanmanın, yaşam üçgeni oluşturmanın ve paniğe kapılmadan doğru davranışlar sergilemenin hayati önemine değiniyor.

Deprem öncesi ve anı için BAKAD Başkanı’ndan uyarılar!

Afet anında doğru davranışlar

Deprem anında kaçmaya çalışmanın doğru bir davranış olmadığını belirten Aykan, bina içinde kalarak kendimize bir yaşam üçgeni oluşturmanın önemini vurguluyor. Ayrıca, enkaz altında kaldığımızda toz solumamaya dikkat etmenin ve yardım istediğimizde duvarlara veya borulara vurarak yerimizi belli etmenin önemli olduğunu belirtiyor.Deprem öncesi ve anı için BAKAD Başkanı’ndan uyarılar!

Güvenlik önlemleri

Afet sonrası güvenlik önlemlerinin de önemini vurgulayan Aykan, ateşten uzak durmayı, elektrik düğmelerini kullanmamayı ve yangın tehlikesi bulunan eşyaları kapatmayı öneriyor. Ayrıca, bina çıkışlarında dikkatli olunması gerektiğini ve malzemelerin düşme riskine karşı başın korunması gerektiğini belirtiyor.Deprem öncesi ve anı için BAKAD Başkanı’ndan uyarılar!

Afet Öncesi Hazırlık

Deprem ve diğer afetler karşısında yaşamı korumanın önemli adımlarını önceden planlayarak hazırlıklı olmak gerekiyor. Başkan Aykan'ın uyarıları, afet anında doğru davranışları sergileyerek hayatta kalma şansını artırmak adına kritik bilgiler sunuyor.Deprem öncesi ve anı için BAKAD Başkanı’ndan uyarılar!

# başkan

24 Nis 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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