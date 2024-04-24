Deprem öncesi ve anı için BAKAD Başkanı’ndan uyarılar!

Önceden planlama ve yaşam üçgeni oluşturma

Deprem anında yapılacaklar üzerine düşünüp plan yapmanın hayatta kalma ihtimalini arttırdığını söyleyen Başkan Aykan, önceden ne yapılacağını belirlemenin önemini vurgulayarak, sağlam eşyaların yanına saklanmanın, yaşam üçgeni oluşturmanın ve paniğe kapılmadan doğru davranışlar sergilemenin hayati önemine değiniyor.

Afet anında doğru davranışlar

Deprem anında kaçmaya çalışmanın doğru bir davranış olmadığını belirten Aykan, bina içinde kalarak kendimize bir yaşam üçgeni oluşturmanın önemini vurguluyor. Ayrıca, enkaz altında kaldığımızda toz solumamaya dikkat etmenin ve yardım istediğimizde duvarlara veya borulara vurarak yerimizi belli etmenin önemli olduğunu belirtiyor.

Güvenlik önlemleri

Afet sonrası güvenlik önlemlerinin de önemini vurgulayan Aykan, ateşten uzak durmayı, elektrik düğmelerini kullanmamayı ve yangın tehlikesi bulunan eşyaları kapatmayı öneriyor. Ayrıca, bina çıkışlarında dikkatli olunması gerektiğini ve malzemelerin düşme riskine karşı başın korunması gerektiğini belirtiyor.

Afet Öncesi Hazırlık

Deprem ve diğer afetler karşısında yaşamı korumanın önemli adımlarını önceden planlayarak hazırlıklı olmak gerekiyor. Başkan Aykan'ın uyarıları, afet anında doğru davranışları sergileyerek hayatta kalma şansını artırmak adına kritik bilgiler sunuyor.