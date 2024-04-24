O alkole büyük zam kapıda

Rakı severlere kötü haber: fiyatlara zam geliyor
Türkiye'de rakı tüketicilerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile rakı fiyatlarına bu hafta sonu itibarıyla %17 oranında zam yapılacağını duyurdu. Ekonomik koşulların ve artan maliyetlerin bu zamma zemin hazırladığı belirtildi.
Zam öncesi ve sonrası fiyatlar
Mevcut durumda 70 cl rakı ortalama 900 TL, 100 cl ise 1100 TL civarında satılırken, zammın ardından bu fiyatlar önemli oranda artacak. Tüketiciler yeni fiyatlarla karşı karşıya kalacak.
Tüketim üzerindeki etkileri
Fiyat artışı, rakı tüketim alışkanlıklarını ve sosyal etkinliklerdeki tercihleri etkileyebilir. Özellikle özel günlerde sıkça tercih edilen rakının, bu zammın ardından daha az tüketilmesi bekleniyor.
Genel görünüm
Alkollü içecek sektöründe yaşanan bu fiyat artışı, diğer ürünler üzerinde de etkiler yaratabilir ve genel piyasa dengelerini sarsabilir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.