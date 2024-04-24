- Ekonomi

O alkole büyük zam kapıda

Rakı fiyatlarına önemli ölçüde zam geliyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı'nın açıklamasına göre, bu hafta sonu rakı yeni fiyatıyla raflarda ki yerini alacak.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
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O alkole büyük zam kapıda
O alkole büyük zam kapıda
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Rakı severlere kötü haber: fiyatlara zam geliyor

Türkiye'de rakı tüketicilerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile rakı fiyatlarına bu hafta sonu itibarıyla %17 oranında zam yapılacağını duyurdu. Ekonomik koşulların ve artan maliyetlerin bu zamma zemin hazırladığı belirtildi.

O alkole büyük zam kapıda

Zam öncesi ve sonrası fiyatlar

Mevcut durumda 70 cl rakı ortalama 900 TL, 100 cl ise 1100 TL civarında satılırken, zammın ardından bu fiyatlar önemli oranda artacak. Tüketiciler yeni fiyatlarla karşı karşıya kalacak.O alkole büyük zam kapıda

Tüketim üzerindeki etkileri

Fiyat artışı, rakı tüketim alışkanlıklarını ve sosyal etkinliklerdeki tercihleri etkileyebilir. Özellikle özel günlerde sıkça tercih edilen rakının, bu zammın ardından daha az tüketilmesi bekleniyor.O alkole büyük zam kapıda

Genel görünüm

Alkollü içecek sektöründe yaşanan bu fiyat artışı, diğer ürünler üzerinde de etkiler yaratabilir ve genel piyasa dengelerini sarsabilir.

# türkiye, Medya

24 Nis 2024 - 17:00 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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