Bolu'da yüzme tutkunlarına müjde! Olimpik havuz kayıtları artık daha kolay

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehrin yüzme tutkunları için büyük bir yeniliği duyurdu: Olimpik Yüzme Havuzu kayıtları artık tamamen dijital! Bolu'daki yüzme meraklıları, kayıtlarını ve ödemelerini kolayca internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu yeni sistem, yüzme severler için zamandan tasarruf sağlayarak, havuz başında daha fazla vakit geçirmelerine olanak tanıyor.
Dijital dönüşümle kolay kayıt ve ödeme
Bolu Olimpik Yüzme Havuzunun kayıt ve ödeme işlemleri, “testak.gsb.gov.tr” web adresi üzerinden yapılabilecek. Bu gelişme, havuz kullanıcılarına büyük kolaylık sağlarken, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün dijital dönüşümdeki yenilikçi adımlarını da gösteriyor. Yüzme havuzu kullanıcıları, bu yeni sisteme hızla adapte oluyor.
Bolu olimpik havuz seans ücretleri
Havuz, farklı gruplara yönelik çeşitli seans ücretleri sunuyor:
Sivil seans: 60 TL
Kamu çalışanı seans: 50 TL
Öğrenci seans: 30 TL
GSB personeli seans: 30 TL
Bolu olimpik havuz kullanım saatleri
Bu fiyatlandırma, her kesimden insanın yüzme sporuna erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanım saatleri erkekler için Salı ve Perşembe günleri 12:15 - 13:15 / 22:30 - 23:30, hafta sonları 19:00 - 20:00; kadınlar için ise Çarşamba ve Cuma günleri 12:15 - 13:15 / 22:30 - 23:30, hafta sonları 17:30 - 18:30 arasında. Bu saat dilimleri, kullanıcıların günlük programlarına uyum sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.
Kimlik kartı ile giriş kolaylığı
Yüzme havuzuna girişler, internet üzerinden yapılan kayıtların ardından, kişisel kimlik kartı ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu uygulama, hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı açısından önemli bir adımdır. Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, bu yenilikçi yöntemlerle daha fazla vatandaşı spor yapmaya teşvik ediyor.
Bolu GSB İl Müdürlüğü çalışmalarına devam edecek
Bolu Olimpik Yüzme Havuzunun bu yeni sistemi, spor ve sağlık faaliyetlerine erişimi artırarak, Bolu'daki yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme sporunun daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarına devam edecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.