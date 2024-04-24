Göztepe'de 20 futbolcu önce streslenip, sonlara doğru rahatladılar! İlk defa o hissi tadacaklar…

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanmaları halinde, iki yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselme başarısını garantileyecek olan sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda kadrosundaki 20 futbolcuya kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk kupası kazanma sevinci yaşatma fırsatı sunacak.

Göztepe'nin şampiyonluk maçı

Göztepe, bu hafta sonu oynanacak kritik Gençlerbirliği maçını kazanarak Süper Lig biletini cebine koymayı hedefliyor. Rakiplerinin sonuçlarından bağımsız olarak, bu maçta alacakları bir galibiyet, Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyacak. Sarı-kırmızılı takım, iki yıllık bir aradan sonra tekrar elit lige dönmeye çok yakın.

Deneyimli isimler ve yeni umutlar

Mevcut kadrosunda 27 oyuncu bulunduran Göztepe'de, 7 oyuncu daha önce şampiyonluk sevinci yaşama şansını elde etmiş durumda. Bu isimler arasında; İsmail Köybaş, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Süper Lig'de, Atınç Nukan yine Beşiktaş ile, Celil Yüksel Galatasaray ve Samsunspor ile, Ahmet Ildız Pendikspor ile 1. Lig play-off finalinde, Kubilay Kanatsızkuş 1. Lig'de, Ogün Bayrak Kırşehir ile 3. Lig'de ve Nielsen Belçika'nın Gent ve İsveç'in Malmö takımları ile toplamda 5 kez kupalar kaldırmış.

20 oyuncu ilk defa

Öte yandan, 20 oyuncu ise kariyerlerinde ilk defa bir lig şampiyonluğu kazanmanın eşiğinde. Bu oyuncular arasında Mateusz Lis, Arda Özçimen, Yiğit Zorluer gibi genç ve dinamik futbolcular bulunmakta. Ayrıca, Taha Altıkardeş, Ümit Akdağ ve diğerleri de ilk kez bir şampiyonluk yaşamanın heyecanını tatmaya hazırlanıyorlar.

Göztepe'nin tarihi anı

Bu önemli karşılaşma, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselme şansını doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni yenmeleri durumunda, takım içerisinde büyük bir coşku ve kupa sevinci yaşanacak. Hem deneyimli isimler için yeni bir kupa daha anlamına gelecek hem de 20 futbolcu için unutulmaz bir ilk olacak.