Karabük ve BAİBÜ'de yabancı öğrenci krizinin baş aktörü Prof. Dr. İbrahim Kürtül'ün planları tartışma yarattı

Skandal açıklamalar ve başkanın eleştirileri

Karabük Üniversitesi'nde başlayan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne (BAİBÜ) sıçrayan yabancı öğrenci getirme planları, Prof. Dr. İbrahim Kürtül'ün açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Prof. Kürtül'ü ve BAİBÜ yönetimini sert bir dille eleştirmişti. Özcan'ın iddiaları kısa süre sonra doğrulandı ve Prof. Kürtül'ün üniversiteye yabancı öğrenci çekme çabaları ortaya çıktı.

Karabük Üniversitesi'nde başlayan kriz BAİBÜ'ye sıçradı

Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Karabük Üniversitesi'ndeki görevlerinin ardından BAİBÜ'de de benzer çalışmalara imza atmayı planladığını duyurdu. Kürtül, bazı akademisyen arkadaşlarının Bolu'da göreve başlayacağını ve BAİBÜ'ye yabancı öğrencilerin ilgisini çekecek bir yapı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Kürtül ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın başında olduğu bu girişimler, akademik ve yerel çevrelerde tartışma yarattı.

Gündemi sarsan açıklamalar

Prof. Dr. İbrahim Kürtül'ün yabancı öğrenci getirme politikaları, Karabük Üniversitesi'nden başlayarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne (BAİBÜ) sıçradı ve büyük bir tartışma başlattı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçen hafta düzenlediği basın toplantısında yaptığı sert eleştirilerin haklı olduğu ve Prof. Kürtül'ün planları teyit edilmiş oldu. Başkan Özcan, Kürtül'ü ve üniversite yönetimini hedef alarak, yabancı öğrenci getirme sürecinin şeffaflıktan uzak olduğunu iddia etmişti.

Prof. Kürtül ve Rektör Alişarlı ortaklığı

Prof. Dr. İbrahim Kürtül'ün Karabük'te başlayıp BAİBÜ'ye taşınan yabancı öğrenci getirme planları, yerel ve ulusal düzeyde eleştirilere neden oldu. Kürtül, dijital platformlar üzerinden yapılan toplantılarda BAİBÜ'nün uluslararası öğrenciler için cazip olduğunu vurgulayarak, üniversitenin akademik kapasitesini övdü. Ancak, bu planların Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile birlikte yürütülmesi, kamuoyunda endişe ve tartışmalara yol açtı.

İbrahim Kürtül Kimdir?

1971 Ankara doğumlu Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu ve çeşitli üniversitelerde görev yapmış bir akademisyendir. 2016'dan itibaren Karabük Üniversitesi'nde rektör danışmanlığı ve temel bilimler bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu. 2020 yılında BAİBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başkanı olarak atandı ve yüksek lisans ile doktora programlarını yönetmektedir. Kürtül, uzun yıllardır üniversitelere yabancı öğrenci getirme organizasyonlarını yürütmekte.

Karabük ve Bolu'daki üniversitelerde yabancı öğrenci getirme planlarıyla gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Kürtül ve Rektör Mustafa Alişarlı'nın karıştığı skandallar, akademik çevrelerde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.