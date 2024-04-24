Survivor All Star 2024'te iletişim ödülünü hangi takım kazandı?

Kritik Haftada Eleme Adayları Belli Oldu

Survivor'da bu hafta, kadın yarışmacılar için eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın dördüncü eleme adayı, dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımdan Merve oldu. Kırmızı takım bu kayıpla sarsılsa da, iletişim ödülü kazanarak morallerini yüksek tutmayı başardı. Ayrıca, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Aleyna'nın adı konseyde en fazla yazılan isim oldu.

İlk İki Eleme Adayı Kimler?

Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde gerçekleştirilen çekimler sırasında Mavi takım, ardı ardına iki dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bu sonuçla Mavi takımdan Berna ve Damla Can, haftanın ilk iki eleme adayı olarak belirlendi. Survivor'da rekabet giderek artarken, eleme adayları arasında güçlü isimlerin yer alması dikkat çekiyor.

Survivor'da Eleme Heyecanı: Güçlü İsimler Eleme Potasında

Survivor All Star 2024'te yaşanan bu hafta, yarışmanın gidişatını etkileyebilecek önemli gelişmelere sahne oldu. İletişim ödülü için yapılan mücadelede gülen taraf Kırmızı takım olurken, Mavi takım eleme adaylarını belirleme konusunda zorlu anlar yaşadı. Survivor'da ilerleyen haftalarda yaşanacak gelişmeler, yarışmacıların stratejilerini ve takım dinamiklerini daha da önemli hale getirecek.