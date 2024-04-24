Bolu Olimpik Yüzme Havuzu'nda online kayıt dönemi başladı!

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda kolay kayıt dönemi

Bolu'daki yüzme meraklıları için müjdeli haber! Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, kayıt ve ödeme süreçlerini internet üzerinden yapma imkanı sunarak, sporseverlere büyük kolaylık sağlıyor. Artık, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün duyurduğu gibi, yüzme havuzuna erişim için “testak.gsb.gov.tr” web adresinden kolayca kayıt olabilir ve ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İnternetten Kayıt Olmanın Avantajları

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu'nun internet üzerinden kayıt kabul etmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar, yüzme seanslarına daha hızlı ve kolay bir şekilde kaydolabiliyorlar. Bu yeni sistem sayesinde, yüzme havuzuna fiziksel kayıt için sıra beklemek tarih oluyor, böylece zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz.

Seans Ücretleri ve Saatleri

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, farklı kesimlerden insanların yararlanabilmesi için çeşitli seans ücretleri sunuyor. Seans ücretleri şu şekildedir:

Sivil seans: 60 TL

Kamu çalışanı seans: 50 TL

Öğrenci seans: 30 TL

GSB personeli seans: 30 TL

Seans saatleri ise şöyle düzenlenmiştir:

Erkekler için Salı ve Perşembe günleri 12:15 – 13:15 ve 22:30 – 23:30; Cumartesi ve Pazar günleri 19:00 – 20:00.

Kadınlar için Çarşamba ve Cuma günleri 12:15 – 13:15 ve 22:30 – 23:30; Cumartesi ve Pazar günleri 17:30 – 18:30.

Kayıt süreci nasıl işliyor?

Yüzme havuzuna kayıt işlemi oldukça basit. “testak.gsb.gov.tr” adresine giderek, gerekli bilgilerinizi girin ve seçtiğiniz seans için ödemenizi yapın. Kayıt işleminizin ardından, havuza giriş yaparken kimlik kartınız ile giriş yapabilirsiniz. Bu süreç, hem zaman kazandırıyor hem de havuz başında kayıt işlemleriyle uğraşmanızı engelliyor.

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’ndan Beklentiler

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, hizmet kalitesini artırarak, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Online kayıt ve ödeme işlemleri, bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görülmekte. Spor ve sağlık merkezi, vatandaşların yüzme ihtiyacını karşılamak için modern ve kullanışlı bir altyapı sunmaktadır.

Sağlıklı Bir Deneyim İçin Bolu Olimpik Yüzme Havuzu

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yüzmenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu tesis vatandaşlara sadece spor yapma imkanı değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir hayat sürme fırsatı da sunmaktadır. Yüzme havuzundan yararlanmak için hemen online kayıt yaptırabilir ve bu fırsattan yararlanabilirsiniz.