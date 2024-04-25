Tüm Batı Karadeniz etkisi altında olacak!

24 Nisan 2024'te Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale bölgelerinde Sahra Çölü'nden gelen toz taşınımı nedeniyle yaşanacak görüş mesafesi düşüklüğü ve hava kalitesindeki azalmaya dikkat! Trafik güvenliğinizi artırın, sağlık önlemlerinizi güçlendirin.
Görüş mesafesi düşebilir
Görüş mesafesindeki azalma, sabah ve akşam saatlerinde trafikte ciddi zorluklara yol açabilir. Araç kullanıcıları için önemli bir güvenlik uyarısı olan bu durum, yavaş sürme ve gerektiğinde durma zorunluluğu getirebilir. Trafik lambaları ve işaretlerine daha fazla dikkat edilmesi, güvenli bir ulaşım için kritik önem taşır.
Dışarıya çıkarken maske takın
Toz partiküllerinin artmasıyla hava kalitesindeki azalma, özellikle solunum yolları hassasiyeti olan kişiler için risk oluşturur. Astım, bronşit gibi hastalıkları olanlar için evde kalmak ve dışarı çıkarken koruyucu maskeler takmak önerilmektedir. Ayrıca, iç mekan hava temizleyicilerinin kullanımı bu dönemde daha da önem kazanmaktadır.
Ulaşımda alınacak önlemler
Toz bulutları sebebiyle oluşabilecek görüş mesafesi sorunları, sürücülerin farlarını erken açmalarını ve hızlarını azaltmalarını gerektirebilir. Aynı zamanda, trafikte daha fazla mesafe bırakmak ve ani frenleme veya manevralardan kaçınmak, olası kazaları minimize edecektir.
Beklenen zaman dilimi ve hazırlıklar
Toz taşınımının başlangıcı 24 Nisan 2024 saat 02.00 itibarıyla olacak ve gün sonuna kadar devam edecektir. Bu süreçte, tüm bölge sakinleri ve yolda olanlar için sürekli güncellemeler takip edilmeli ve önerilen önlemlere sıkı sıkıya uyulmalıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarına kulak asın ve toz taşınımının yaratabileceği olumsuzluklardan korunmak için önerilen önlemleri titizlikle uygulayın. Bu süre zarfında, bölgesel toplulukların birbirine destek olması ve gerekli önlemleri paylaşması büyük önem taşır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.