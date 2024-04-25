Bolu SMMMO Başkanı Bağatır'dan acil çağrı! Mali Müşavirler zor durumda

Bolu'da Artan Mali Yükler ve Çözüm Arayışları

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı İlkay Bağatır, mali müşavirlerin ağırlaşan iş yükleri ve karşılaştıkları beyan zorlukları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Artan finansal düzenlemeler ve karmaşık vergi sistemleri, profesyonellerin üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Nisan ayı içerisinde yapılması gereken 56 farklı beyan ve bildirimin, iş yükünü dayanılmaz bir seviyeye taşıdığı vurgulandı.

Teknolojik Yeniliklere İhtiyaç Duyuluyor

Mali müşavirlik mesleğinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için teknolojik çözümlerin devreye sokulması gerektiğini belirten Bağatır, yapay zeka başta olmak üzere modern teknolojilerin kullanımının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Elektronik sistemler aracılığıyla veri sınıflandırmanın daha etkin hale getirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Zorunlu

İlkay Bağatır, mali müşavirler için çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle resmi tatil ve hafta sonlarının beyan dönemleri düzenlemelerinde göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu. Ramazan Bayramı gibi uzun tatillerin iş yükünü daha da artırdığını belirterek, Nisan ayında kalan 18 çalışma gününün yetersiz olduğuna dikkat çekti.

İnsan Hakları ve Mesleki Sağlık Ön Planda

Mali müşavirlerin anayasal hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde çalışma haklarının güvence altına alındığını ifade eden Bağatır, meslektaşlarının ruh ve beden sağlıklarının korunmasının önemini vurguladı. Çalışma koşullarının insan onuruna uygun hale getirilmesi için çağrıda bulunuldu.

Acil Çözüm ve Eylem Çağrısı

Bağatır, Türkiye meclisi ve ilgili mercilere mali müşavirlerin iş yükünün hafifletilmesi ve daha sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması için acil eylem çağrısında bulundu. Özellikle mücbir sebep hallerinin göz önünde bulundurularak yıl sonuna kadar uzatılması ve bölgesel ekonomik koşullara uygun vergi düzenlemelerinin yapılması gerektiğini belirtti. Toplantı sonrasında mali müşavirler ve stajyer çalışanlar, çalışma koşullarına tepki göstererek "angaryalara hayır!" sloganları attılar.

Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır liderliğindeki mali müşavirler, artan iş yükleri ve mesleki zorluklar karşısında çözüm bekliyor. Teknolojik yenilikler ve düzenleme değişiklikleri, mesleki sağlıklarının korunması ve daha adil çalışma şartları için zorunlu hale gelmiştir. Hükümet ve ilgili kurumların bu çağrılara kulak vermesi ve acil eylemde bulunması beklenmektedir.