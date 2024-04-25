Bolu’da Çalışma Bakanlığı’ndan kelepir tarla…

Bolu'da benzersiz yatırım imkanı

Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu, doğanın kalbinde yer alan Mudurnu Taşkesti Beldesi’nde geniş bir tarlayı ihale ile satışa sunuyor. 2,885 metrekarelik bu değerli arazi, 3 milyon 50 bin TL başlangıç fiyatı ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Tarla, 20 Mayıs 2024 tarihinde, Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün Fuaye Salonunda saat 10.00’da yapılacak olan ihale ile yeni sahibini bulacak.

Taşkesti'nin stratejik konumu ve doğal güzellikleri

Taşkesti Beldesi, Bolu'nun yemyeşil doğasının içinde konumlanmış, tarımsal faaliyetler için mükemmel koşullar sunan bir bölgedir. Satışa çıkan tarla, Eyreltilik Mevkiinde bulunuyor; bu da onu doğaseverler ve organik tarım yapmak isteyenler için vazgeçilmez kılıyor.

Katılım koşulları

İhaleye katılmak isteyen alıcılar, Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden gerekli şartname ve ihale dokümanlarını edinerek sürece dahil olabilirler. Şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleşecek olan ihale, yüz yüze teklif alımıyla yürütülecek.

Yatırım değeri ve potansiyeli

Bu tarla, başlangıç fiyatının yanı sıra, Taşkesti bölgesinin gelişmekte olan ekonomisi ve geniş kullanım alanlarıyla yatırımcılar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Arazinin gelecekteki değer artışı potansiyeli, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Neden Taşkesti tarlası?

Taşkesti Beldesi’nde yer alan bu tarla, Bolu'nun gelişen yapılanmasının bir parçası olarak değer kazanmaya devam ediyor. Bölgenin doğal güzellikleri, çevre dostu ve sürdürülebilir tarım yapma imkanlarıyla birleştiğinde, hem yaşam kalitesini hem de yatırım getirisini artırma potansiyeline sahiptir.