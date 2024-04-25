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Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde

Türkiye'nin jeolojik zenginliklerine dikkat çeken Bolu, UNESCO'nun 100 Jeolojik Mirası listesine Yedigöller ve Hoçaş Fosil Ormanı yeryüzü cennet köşeleriyle  ile giriyor. Bu eşsiz doğa alanlarını keşfedin ve doğal güzelliklerin tadını çıkarın…

Arzu Sarı
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Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde mask
Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde
Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde
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Bolu için gurur verici

Ankara'da düzenlenen ve birçok önemli kuruluşun katılımıyla gerçekleşen çalıştay, Türkiye'nin gizlenmiş jeolojik zenginliklerini ortaya çıkardı. Bu etkinlik, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi kurumların iş birliği ile Türkiye'nin 100 jeolojik mirasını belirlemeyi amaçladı. Çalıştay, ülkenin jeolojik mirasını koruma ve tanıtma konusunda yeni bir sayfa açtı.

Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde

Bolu’dan listeye iki doğa incisi

Bolu, Türkiye'nin 100 Jeolojik Mirası listesine iki muazzam doğal güzellik ekleyerek uluslararası tanınırlık kazandı. İlk olarak, şehir merkezine yakın bir konumda bulunan Yedigöller Milli Parkı, doğal oluşumlu yedi gölü ile dikkat çekiyor. İkinci olarak, Seben ilçesindeki Hoçaş Fosil Ormanı, milyonlarca yıl öncesine ait fosilleri ile bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Bu alanlar, doğa ve tarih severler için eşsiz keşif noktaları sunuyor.Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde

Hoçaş Fosil Ormanı

Hoçaş Fosil Ormanı, Bolu'nun Seben ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin ilk ormanı olarak tescillenen bir doğa harikasıdır. 975 hektarlık geniş bir alana yayılan bu orman, 18 ila 19 milyon yıl öncesine ait nadir fosil örneklerini barındırıyor. Palmiye, kavak ve çam gibi çeşitli ağaç türlerinin fosilleri, bu bölgeyi bilimsel araştırmalar için vazgeçilmez kılıyor.Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde

Yedigöller

Yedigöller Milli Parkı, adını aldığı yedi gölü ile her mevsim farklı bir güzellik sergiliyor. Özellikle sonbaharda renk cümbüşüne bürünen park, doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık için ideal bir mekan. Her gölün çevresindeki zengin flora ve fauna, ziyaretçilere doğanın tüm renklerini ve huzurunu sunuyor.

Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde

Nallıhan Fosilli Kumtaşları

Bolu sınırları içinde yer alan ve listeye yeni eklenen Nallıhan fosilli kıyı kumtaşları, jeolojik geçmişe ışık tutan önemli bir alan. Bu kumtaşları, bölgenin milyonlarca yıl öncesine uzanan jeolojik tarihini yansıtıyor ve bilim insanları için değerli bir araştırma konusu oluşturuyor.Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde

Bolu'nun bu değerli mirasları, UNESCO'nun 100 Jeolojik Mirası listesi sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı başarıyor. Yedigöller ve Hoçaş Fosil Ormanı gibi eşsiz doğa alanları, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu mirasların keşfi, doğa ve tarih meraklıları için unutulmaz deneyimler sunarak Türkiye'nin doğal zenginliklerini daha yakından tanıma fırsatı veriyor.

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25 Nis 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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