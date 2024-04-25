Bolu'nun 2 doğa harikası UNESCO listesinde

Bolu için gurur verici

Ankara'da düzenlenen ve birçok önemli kuruluşun katılımıyla gerçekleşen çalıştay, Türkiye'nin gizlenmiş jeolojik zenginliklerini ortaya çıkardı. Bu etkinlik, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi kurumların iş birliği ile Türkiye'nin 100 jeolojik mirasını belirlemeyi amaçladı. Çalıştay, ülkenin jeolojik mirasını koruma ve tanıtma konusunda yeni bir sayfa açtı.

Bolu’dan listeye iki doğa incisi

Bolu, Türkiye'nin 100 Jeolojik Mirası listesine iki muazzam doğal güzellik ekleyerek uluslararası tanınırlık kazandı. İlk olarak, şehir merkezine yakın bir konumda bulunan Yedigöller Milli Parkı, doğal oluşumlu yedi gölü ile dikkat çekiyor. İkinci olarak, Seben ilçesindeki Hoçaş Fosil Ormanı, milyonlarca yıl öncesine ait fosilleri ile bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Bu alanlar, doğa ve tarih severler için eşsiz keşif noktaları sunuyor.

Hoçaş Fosil Ormanı

Hoçaş Fosil Ormanı, Bolu'nun Seben ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin ilk ormanı olarak tescillenen bir doğa harikasıdır. 975 hektarlık geniş bir alana yayılan bu orman, 18 ila 19 milyon yıl öncesine ait nadir fosil örneklerini barındırıyor. Palmiye, kavak ve çam gibi çeşitli ağaç türlerinin fosilleri, bu bölgeyi bilimsel araştırmalar için vazgeçilmez kılıyor.

Yedigöller

Yedigöller Milli Parkı, adını aldığı yedi gölü ile her mevsim farklı bir güzellik sergiliyor. Özellikle sonbaharda renk cümbüşüne bürünen park, doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık için ideal bir mekan. Her gölün çevresindeki zengin flora ve fauna, ziyaretçilere doğanın tüm renklerini ve huzurunu sunuyor.

Nallıhan Fosilli Kumtaşları

Bolu sınırları içinde yer alan ve listeye yeni eklenen Nallıhan fosilli kıyı kumtaşları, jeolojik geçmişe ışık tutan önemli bir alan. Bu kumtaşları, bölgenin milyonlarca yıl öncesine uzanan jeolojik tarihini yansıtıyor ve bilim insanları için değerli bir araştırma konusu oluşturuyor.

Bolu'nun bu değerli mirasları, UNESCO'nun 100 Jeolojik Mirası listesi sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı başarıyor. Yedigöller ve Hoçaş Fosil Ormanı gibi eşsiz doğa alanları, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu mirasların keşfi, doğa ve tarih meraklıları için unutulmaz deneyimler sunarak Türkiye'nin doğal zenginliklerini daha yakından tanıma fırsatı veriyor.