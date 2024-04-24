Bolu A101 mağazalarında elektrikli bisiklet devrimi: 25 Nisan 2024'ten itibaren yollarda!

Motorlu bisiklet ve mopedler

Bolu A101 Marketleri, sürdürülebilirlik rüzgarlarını şehre getiriyor. 25 Nisan 2024 Cuma günü itibarıyla, Bolu A101 Mağazası raflarında yerini alacak olan elektrikli motorlu bisiklet ve mopedler, çevre dostu ulaşımın yeni simgesi olmaya aday. Hem ekonomik hem de çevre bilinciyle öne çıkan bu araçlar, şehir içi seyahatlerde yeni bir dönemi başlatıyor.

Elektrikli bisiklet ve mopedler, Bolu A101'lerde alışveriş yapanları heyecanlandırıyor. 25 Nisan'dan itibaren müşterilere sunulacak olan VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet, konfor ve performansı bir arada sunarken, VOLTA VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped ise güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Bu iki tekerlekli harika, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak Bolu'da yeşil bir geleceğe doğru pedallıyor.

Enerji verimliliği ve düşük karbon emisyonu, Bolu A101 Marketleri'nde satışa çıkacak elektrikli taşıtların anahtar özellikleri arasında. Şehrin trafik ve park sorunlarına çözüm getirecek olan bu araçlar, aynı zamanda kullanıcılarına ekonomik tasarruf da sunuyor. A101, bu adımıyla Bolu'daki müşterilerine daha yeşil ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı seçeneği sunuyor.

Elektrikli ve elektronik eşyalar

VOLTA VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 41,990 TL

VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet - 21,990 TL

PHILIPS 55PUS76085 55" UHD SMART LED TV - 19,999 TL

JVC 32VH5100T 32" HD SMART LED TV - 5,999 TL

ONVO 50V6000U 50" ULTRAHD ANDROID 13 SMART LED TV - 10,999 TL

HİKİNG A41 Cep Telefonu - 3,999 TL

Piranha Magsafe Powerbank - 399.00 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık - 239.00 TL

Beyaz eşya çeşitleri

HYUNDAI EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı - 2,499. TL

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi - 8,299. TL

SEG ST 283 / LF 2831 Buzdolabı - 7,399. TL

SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi - 6,999. TL

SEG CM 1212 E 12 Kg Çamaşır Makinesi - 13,499. TL

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü - 6,499. TL

GW 1812 Davlumbaz – 6.999 TL

GW 1814 Beyaz Fırın – 6.999 TL

GW 1813 Beyaz Cam Ocak – 6.999TL

Tekstil ve bayan giyim;

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti - 349.00 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti - 459.00 TL

Çift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf - 199.00 TL

Sublime Baskılı Kurdele Poşet - 19.99 TL

Pamuklu Desenli Halı - 329.00 TL

Pamuklu Desenli Halı - 499.00 TL

Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf - 149.00 TL

Desenli Dekoratif Kutu - 34.90 TL

Desenli Yastık Hurcu - 44.90 TL

Desenli Yorgan Hurcu - 59.90 TL

Bayan Kısa Kollu Füllü Pijama Takımı - 239.00 TL

Bayan Uzun Kollu Pijama Takımı - 129.00 TL

Bayan Sporcu Tişört - 89.90 TL

Bayan Fitilli Kısa Tüylü Tişört - 89.90 TL

Bay Sporcu Tişört - 94.90 TL

Bay Sporcu Boxer - 54.90 TL

SILKB&BLUE Bayan Kalın Askılı Atlet - 54.90 TL

SILKB&BLUE Bayan Dantel Detaylı Boxer - 64.90 TL

Pantolon İçi Şort - 59.90 TL

Dikiş nakış ürünleri

Esneklik Teyi Seti - 59.90 TL

Singer Makine İğnesi Çeşitleri - 39.90 TL

Siyah/Beyaz Makara - 27.90 TL

Nalburiye Seti - 29.90 TL

Nakış Makası - 19.90 TL

Hasır Jüt İp - 14.90 TL

Bebe Düğmesi - 9.90 TL

Kurdele - 13.90 TL

Silikon Minik Çekmece Düzenleyici - 16.90 TL

Makas Seti - 29.90 TL

Bıçak Bileyici - 6.90 TL

Dikiş İğnesi - 6.90 TL

Kutulu İğne - 8.90 TL

Mineli İğne - 9.90 TL

Kişisel bakım ve küçük ev aletleri

FLAVEL FÇM 140 CM Çay Makinesi - 999.00 TL

Kiwi KVC-4130 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge - 2,199.00 TL

Kiwi KAF5532 Yağsız Fritöz Airfryer 5 L - 1,699.00 TL

Arzum AR4096 Dikay Süpürge - 999.00 TL

Kiwi KCM 7512 Elektrikli Cezve - 379.00 TL

Kiwi KT-6518 Ekmek Kızartma Makinesi - 549.00 TL

Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü - 899.00 TL

Kiwi KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü - 249.00 TL

Aprilla AHS 2013 Saç Düzleştirici - 219.00 TL

Aprilla AEP 7817 Epilatör - 359.00 TL

Aprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi - 299.00 TL

Mutfak araç gereçleri

Hascevher Tencere Seti 6 Parça - 699.00 TL

Ice Ville Dondurmalık - 19.90 TL

Borcam Kek Amaçlı Cam Kase - 89.90 TL

Porselen Yemek Tabak - 39.90 TL

Porselen Kase - 34.90 TL

Porselen Pasta Tabağı - 39.90 TL

Teflon Tencere - 79.90 TL

Pratik Basmalı Çaydanlık - 229.00 TL

Çay Kaşığı - 54.90 TL

Mini Çırpıcı - 19.90 TL

Pipetli Çelik Çocuk Matarası - 149.00 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Kavanoz - 59.90 TL

Plastik Kırma Çöreği Aparatı - 49.90 TL

Renkli Bıçak Seti - 24.90 TL

Tuzluk - 6.90 TL

Ananas Kesici - 19.90 TL

Cam Matara - 34.90 TL

Diş Fırçalık - 59.90 TL

Oturma Grubu Çay Bardağı - 119.00 TL

Oturma Grubu Kupa Bardak - 26.90 TL

LAV Saklama Kabı - 32.90 TL

LAV Saklama Kabı - 27.90 TL

Bolu A101 Mağazası, teknolojiyi yakından takip eden ve yenilikçi ürünleri müşterilerine sunan bir vizyona sahip. Elektrikli bisikletler, bu vizyonun bir parçası olarak, hem şehir içi mobiliteyi kolaylaştırıyor hem de çevreye olan etkiyi minimuma indiriyor. Bolu A101'lerde 25 Nisan Cuma gününden itibaren başlayacak bu çevreci harekete herkesi davet ediyor.