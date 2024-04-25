- Ekonomi

Altın piyasaları neden bu kadar dalgalanıyor?

Altın fiyatlarındaki sert düşüşler ve yükselişler, yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor. Güçlü doların gölgesinde kalan altın, 2024 yılı için analistlerin öngörüleri ile yeniden değerlendiriliyor.

Esra Perçin
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Altın piyasaları neden bu kadar dalgalanıyor? mask
Altın piyasaları neden bu kadar dalgalanıyor?
Altın piyasaları neden bu kadar dalgalanıyor?
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Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar

Son haftalarda altın fiyatlarındaki keskin yükselişler, yatırımcıların umutlarını yeşertmişti. Ancak, son üç günde yaşanan 130 dolarlık düşüş, bu umutları hızla eritti. 23 Nisan itibarıyla, gram altın 2410 TL ve ons altın 2295 dolar seviyelerine kadar düşerek, yatırımcıları şaşırttı. Bu sert düşüş, yatırımcıların kazançlarının yarısını silip götürdü.

Altın piyasaları neden bu kadar dalgalanıyor?

Jeopolitik dinamiklerin altın üzerindeki etkisi

Geçtiğimiz hafta İsrail ve İran arasındaki gerilimlerin tırmanması, altın fiyatlarını 2417 dolara kadar yükseltmişti. Ancak, bu gerilimlerin azalması ve piyasalardaki diğer dinamik değişiklikler, altın fiyatlarında ciddi bir düşüşe yol açtı. Bu durum, yatırımcılar tarafından yakından izlenen ve değerlendirilen bir trend haline geldi.

Altın piyasaları neden bu kadar dalgalanıyor?

Teknik analiz ışığında altın fiyatlarının değerlendirilmesi

22 Mart'tan 12 Nisan'a kadar olan süreçte, ons altın fiyatları 2157 dolardan 2431 dolara yükseldi. Teknik analiz uzmanları, bu yükselişin ardından yaşanan düşüşlerde Fibonacci düzeltme seviyelerini göz önünde bulunduruyor. Şu anda 2295 dolarlık seviye, yükselişin %50 düzeltme noktasını işaret ediyor ve bu seviyenin altına düşülmesi, daha derin düşüşleri tetikleyebilir.Altın piyasaları neden bu kadar dalgalanıyor?

2024 yılı altın fiyatları beklentisi

Piyasa analistleri, 2024 yılı sonuna kadar ons altın için 2700 ila 3000 dolar arasında bir hedef belirliyorlar. Güçlü dolar ve yüksek ABD tahvil faizleri, altın üzerinde baskı yaratıyor. Ancak, FED'in olası faiz indirimleri bu baskıyı hafifletebilir ve altın fiyatlarını destekleyebilir.Altın piyasaları neden bu kadar dalgalanıyor?

Gram altın için kritik destek seviyeleri

Türkiye piyasasında, gram altın fiyatları için 2410-2370 TL bandı, önemli bir destek aralığı olarak kabul ediliyor. Bu seviyelere doğru gerçekleşecek düşüşler, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatları sunabilir.Altın piyasaları neden bu kadar dalgalanıyor?

Önemli ekonomik verilerin altın piyasasına etkisi

ABD ekonomisinden gelecek imalat ve hizmet PMI rakamları gibi makroekonomik veriler, altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Ayrıca, bu hafta açıklanacak olan ABD çekirdek enflasyon verileri de piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Bu veriler, altın fiyatlarındaki gelecek hareketler için belirleyici olabilir.

# nisan, türkiye, destek

25 Nis 2024 - 13:00 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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