- Olay Entrika

Arka Sokaklar'da yeni sezon sürprizi!

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, 672. bölüm öncesinde izleyicileri büyük bir heyecan dalgasına sürüklüyor. 18 sezon boyunca ekranların vazgeçilmezi olan ve rekorlar kıran projeler arasında yer alan dizi, yeni sezonda yaptığı değişikliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte tüm detaylar...

Esra Perçin
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Arka Sokaklar'da yeni sezon sürprizi! mask
Arka Sokaklar'da yeni sezon sürprizi!
Arka Sokaklar'da yeni sezon sürprizi!
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Efsane İsim Diziye Dönüyor

Dizinin sıkı takipçilerini sevindirecek haber ise efsane karakter Mesut Komiser’in, Şevket Çoruh tarafından yeniden canlandırılacak olması. Uzun yıllardır diziye damga vuran ve son olarak "Korkma Ben Yanındayım" adlı başka bir projede yer alan Çoruh'un Arka Sokaklar kadrosuna dönüşü büyük bir heyecan yarattı.

Arka Sokaklar'da yeni sezon sürprizi!

Değişim Rüzgarları

Arka Sokaklar dizisindeki bu önemli dönüş, yeni sezonda birçok değişikliğin habercisi olarak dikkat çekiyor. Dizinin başarılı isimleri Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Özlem Çınar'ın yanı sıra, Şevket Çoruh gibi bir yıldızın kadroya katılması, dizinin dinamiklerini daha da güçlendirecek gibi görünüyor.Arka Sokaklar'da yeni sezon sürprizi!

Yapımcılıkta Önemli Gelişmeler

Geçtiğimiz yıl Erler Film imzası taşıyan Arka Sokaklar'ın hakları, yapımcı Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi D Media tarafından devralınmıştı. İnanoğlu'nun bu yıl başında hayatını kaybetmesinin ardından dizinin geleceği merak konusuydu. Ancak yapılan resmi açıklamalar dizinin devam edeceğini ve yeni sezonun çekimlerine devam edileceğini doğruluyor.Arka Sokaklar'da yeni sezon sürprizi!

Önümüzdeki Bölümlerde Neler Olacak?

Şevket Çoruh'un Mesut Komiser olarak dizideki yerini alması, Arka Sokaklar'ın önümüzdeki bölümlerinde izleyicilere heyecan verici anlar yaşatacağının işareti. Diziye dönüş yapan Çoruh’un performansı, izleyiciler tarafından merakla ve ilgiyle bekleniyor.

24 Nis 2024 - 16:46 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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