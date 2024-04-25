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Düzce'de 250 sporcu judo kuşak sınavı heyecanı yaşadı

Düzce Gençlik Merkezi Judo Salonu, 250 judocunun katılımıyla 2024 kuşak sınavına ev sahipliği yaptı. 4-15 yaş aralığındaki minik judocuların başarılı performansları dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Düzce'de 250 sporcu judo kuşak sınavı heyecanı yaşadı mask
Düzce'de 250 sporcu judo kuşak sınavı heyecanı yaşadı
Düzce'de 250 sporcu judo kuşak sınavı heyecanı yaşadı
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Düzce Gençlik Merkezi Judo Salonu, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 yılı Nisan ayı kuşak sınavlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 250 judocu, kuşak terfi etmek için tatamide ter döktü.

Düzce'de 250 sporcu judo kuşak sınavı heyecanı yaşadı

Küçük judocular dikkat çekti

Kuşak sınavına 4 ile 15 yaş arası geniş bir yaş aralığından katılım gözlendi. Özellikle 4 ve 5 yaşındaki minik sporcular, sınavın sevimli maskotları olarak dikkatleri üzerine çekti. Bu küçük judocuların tatamiden alınan başarılı sonuçları, geleceğin şampiyonlarını müjdeliyor gibi görünüyor.

Düzce'de 250 sporcu judo kuşak sınavı heyecanı yaşadı

Başarılarla dolu bir gün

Sınav süresince çocuklar ve gençler, öğrendikleri teknikleri sergileyerek hünerlerini gösterdi. Eğitmenler ve aileler, genç sporcuların performanslarını gururla izledi. Judo salonu, heyecan ve başarı dolu anlara tanıklık etti.

Düzce'de 250 sporcu judo kuşak sınavı heyecanı yaşadı

Eğitim ve disiplinin önemi

Judo, sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, disiplin ve öz kontrol gibi değerleri de genç sporculara kazandırmaktadır. Düzce Gençlik Merkezi Judo Salonu'nun bu etkinliği, judo eğitiminin gençler üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gelecek vaat eden genç sporcular

Türkiye Judo Federasyonu'nun düzenlediği bu sınavlar, genç sporcuların gelişiminde önemli bir adım olarak görülüyor. Gelecek yarışmalar için temellerin atıldığı bu sınav, genç judocuların daha yüksek kuşaklara ulaşmalarını sağlayarak, judo kariyerlerinde önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.

# nisan, türkiye, eğitim, düzce

25 Nis 2024 - 09:12 Düzce- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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