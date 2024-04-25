25 Nisan 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 25 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 25 Nisan OLAN İŞ İLANLARI

SERDAR MAKİNA İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Şoför-Yük Taşıma

SÜRMEN GIDA HAZIR YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Gıda Mühendisi

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

Izgara Ustası - HİSAR 14 İŞLETMECİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ