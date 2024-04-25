Tuzlaspor maçı öncesi Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir ve Süleyman Özdamar’dan açıklamalar

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in kritik haftasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir liderliğindeki ekip, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Bodrum FK'da moraller yüksek

Trendyol 1. Lig'in 32. haftası yaklaşırken Bodrum FK, 28 Nisan Pazar günü Tuzlaspor ile yapacağı deplasman maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takım, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir'in denetiminde yoğun bir tempoda çalıştı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular daha sonra yarı sahada taktiksel bir çift kale maç ile formda kalmaya çalıştı. Ligde şu anda 52 puanla 5. sırada bulunan Bodrum FK, kart cezalısı ya da sakat oyuncu sıkıntısı yaşamıyor. Bu durum, takımın maç öncesi hazırlıklarını olumlu yönde etkiliyor.

İsmet Taşdemir: "Her maçı kazanma niyetindeyiz"

Bodrum FK'nın tecrübeli teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının her maçına kazanma amacıyla hazırlandığını vurguladı. Taşdemir, "Her zaman olduğu gibi, bu maçın da kendi hikayesi var. Rakibimiz Tuzlaspor ligde kalma mücadelesi veriyor. Alt tarafta kalan dört takımdan biri olarak onlar için durum zor. Biz ise bu zorlu maça iyi bir şekilde hazırlanıyoruz," dedi.

Süleyman Özdamar: "Sakatlıklarla dolu sezonun ardından iyi dönüş yaptım"

Takımın başarılı futbolcusu Süleyman Özdamar, bu sezon yaşadığı sakatlıkların ardından formuna kavuştuğunu belirtti. Özdamar, "Geri dönüşüm oldukça iyi oldu. Play-off mücadelesinde daha da iyi performans sergileyeceğimize inanıyorum. Geçen sene finale kadar yükseldik ve bu tecrübeyi bu yıl daha ileriye taşımayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.