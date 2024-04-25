Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Gözler Merkez Bankası'nda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finans dünyasının merakla beklediği Nisan ayı politika faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak. Ekonomi çevrelerinin ve yatırımcıların gözü kulağı, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) alacağı bu önemli kararda.

Önceki ayda büyük artış

Geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında politika faizi %50 seviyesine yükseltilmişti, bu da piyasalarda büyük yankı uyandırmıştı. Bu toplantı, faiz oranlarında yaşanabilecek herhangi bir değişiklik açısından kritik bir öneme sahip.

Karar saati yaklaşıyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğindeki kurul, ekonomik göstergeler ve piyasa dinamiklerini değerlendirerek, Türkiye ekonomisi için hayati bir karar verecek. Faiz kararının açıklanması ile birlikte piyasalardaki volatilite ve yatırımcı tepkileri de yakından izlenecek.

Bu karar,TCMB'nin enflasyonla mücadelede izlediği politikalar ve ekonomik istikrar açısından belirleyici olacak.